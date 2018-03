Demolice kasáren je u konce, nové výstavbě stále brání námitky sousedů

Nejdřív se věnovaly tomu, zda někdejší kasárna prohlásit za kulturní památku. Ministerstvo kultury rozhodlo, že nikoli. Nyní zase šlo například o hluk z dopravy či parkovací stání.

Na krajský úřad zamířila odvolání proti dvěma vydaným stavebním povolením od Jana Sedláka, obyvatele sousední ulice Leoše Janáčka a jednatele společnosti Profi. Ten ve městě platí za jednoho z odborníků na dopravu.

V souvislosti s Rezidencí Vrchlického mimo jiné vyjádřil obavu ze vzniku nadlimitní hlukové zátěže v lokalitě a také upozornil na to, že v ulici Leoše Janáčka ubudou parkovací místa pro dosavadní obyvatele.

Odbor dopravy na krajském úřadě tyto námitky nepovažoval za důvodné a odvolání související s dopravou zamítl.

Podle územního plánu města je zde bydlení přijatelné

Sedlák úřadům adresoval i další připomínky. Nelíbí se mu třeba kontrast pětipodlažních bytovek proti dvoupodlažním rodinným domům v ulici Leoše Janáčka.

„Ty domy jsou povolené na základě nepravdivého vyjádření od jihlavského úřadu územního plánování, že se jedná o dostavbu proluky v historickém jádru. Tím pádem jsou měkčí hlukové limity pro lidi, kteří v té nové rezidenci budou bydlet,“ upozornil také.

„Areál se nachází na rozhraní původní blokové zástavby z počátku 20. století a roztroušené zástavby druhé poloviny minulého století. Z hlediska platného územního plánu se objekty nachází v zastavitelné části města v ploše určené pro občanskou vybavenost, kde jednou z přijatelných činností je i bydlení,“ sdělil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.



Úřad měl na firmu PSJ Investors CZ požadavky třeba na výšku i systém zástavby, na parkování, které bude řešeno do podzemí, či na zeleň. Ta musí tvořit 20 % plochy území.

Hygienici pracovali s nejpřísnějším hlukovým limitem

Dalším tématem je hluk, kterým se zabývali i hygienici. „Nebude tam extrémní hluk. Ale proti tomu klidovému stavu tam přece jen ke změně dochází,“ uznává Karel Smejkal z krajské hygienické stanice.

Štefánikova kasárna 27. června 1887 - Otevření kasáren nazývaných jako Rudolfská podle korunního prince a syna císaře Františka Josefa I. Za první republiky se pak přejmenovala na Štefánikova a za totality nesla název 25. února.

- Otevření kasáren nazývaných jako Rudolfská podle korunního prince a syna císaře Františka Josefa I. Za první republiky se pak přejmenovala na Štefánikova a za totality nesla název 25. února. 21. května 1999 - Až dosud zaznívaly úvahy, že by tam mohl sídlit nový kraj. „Nakonec kasárna zůstanou výcvikové základně vzdušných sil,“ sdělil tehdejší velitel posádky Josef Sedlák.

- Až dosud zaznívaly úvahy, že by tam mohl sídlit nový kraj. „Nakonec kasárna zůstanou výcvikové základně vzdušných sil,“ sdělil tehdejší velitel posádky Josef Sedlák. 28. listopadu 2006 - Do tohoto data se měli hlásit kupci starých a již delší dobu nevyužívaných budov. Minimální cena byla 7 milionů korun, areál koupila jihlavská stavební firma PSJ.

- Do tohoto data se měli hlásit kupci starých a již delší dobu nevyužívaných budov. Minimální cena byla 7 milionů korun, areál koupila jihlavská stavební firma PSJ. Rok 2013 - Začalo jednání s úřady o výstavbě bytových domů v místě kasáren.

- Začalo jednání s úřady o výstavbě bytových domů v místě kasáren. 5. ledna 2018 - Startuje demolice kasáren.



„Nepřiznali jsme tam ovšem mírnější limit, pracovali jsme s nejpřísnějším na dopravu, jaký je. Do toho se investor v rámci výpočtu vešel, takže nebyl důvod se stavbou nesouhlasit,“ doplnil.



Povrch ulice Leoše Janáčka zatím tvoří dlažební kostky. Nově zde bude položen asfalt.

„Dali ho tam, aby jim vůbec vyšly hlukové limity. Teď mají schválené, že jim to s tím asfaltem vyjde, ale při rychlosti 20 km/h. Tam ale běžně auta dvacetikilometrovou rychlostí nejezdí,“ namítá Jan Sedlák.

Podle Jiřího Macury z krajského odboru dopravy hluková studie pracuje s rychlostí vozidel 30 km/h. Námitku Jana Sedláka proto nepřijal.

„V rámci kolaudace má investor podmínku, že hlukovou zátěž musí ověřit měřením. A když měření nevyjde, tak následuje další naše podmínka - že musí učinit taková technická opatření, aby to vyšlo. Jinak to aspoň tedy za nás nezkolaudují. Dostanou to jen do zkušebního provozu. Takto musí investor vypořádat i ostatní úřady,“ podotýká hygienik Karel Smejkal.

Projekt doznal jen málo změn, odvolání ho ale prodražila

Jinou námitku týkající se úbytku parkovacích stání pro obyvatele ulice Leoše Janáčka měl Jan Sedlák podle vyjádření krajského odboru dopravy řešit dříve, v rámci územního řízení. „Její podání v navazujícím stavebním řízení není přípustné,“ konstatoval Jiří Macura.

Demolice starých kasáren je téměř u konce. „Ještě zbývá vybourání základových konstrukcí. Rádi bychom při této příležitosti poděkovali obyvatelům dotčených ulic za trpělivost během prací,“ vzkázal mluvčí firmy PSJ Miroslav Fuks.

První etapa výstavby by podle současných předpokladů měla být hotová ve druhé půli příštího roku. Jde o dva bytové domy u ulice 17. listopadu s vjezdem do podzemního parkoviště z ulice Leoše Janáčka.



Jednání investora s úřady přitom začalo už před pěti lety. „Nutno konstatovat, že od roku 2014 doznal projekt Rezidence Vrchlického v rámci řízení již jen nepatrných až kosmetických změn. Průtahy pouze prodražily finální produkt,“ shrnul Fuks.

Takto dlouhá doba projednávání u relativně jednoduchého a nekonfliktního záměru podle něj není obvyklá. „Ale v našem případě byly podávány kvalifikované námitky a odvolání jedním občanem, se kterými se musely úřady řádně vypořádat,“ zmínil mluvčí.