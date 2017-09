Do Brodu míří zahraniční investor, u letiště nabídne desítky nových míst

17:49 , aktualizováno 17:49

Do průmyslové zóny u havlíčkobrodského letiště míří nový investor. Zahraniční společnost podnikající v oblasti strojírenství by tam měla postavit závod. Práci by měla dát až šesti desítkám lidí. Prodej pozemku schválili na svém posledním jednání brodští zastupitelé.