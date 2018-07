Čistírna v Lukách je zamčená, na klíč zatím starosta čeká marně

Celý příběh se začal psát v lednu 2015. Tehdy se Loučtí rozhodli, že vystoupí z dobrovolného svazku obcí SVAK Jihlavsko a budou si svou vodohospodářskou infrastrukturu spravovat sami. Kvůli tomu si založili i vlastní společnost Vodovody a kanalizace Loucko (VAK).

Jenže dodnes se Luka se SVAK Jihlavsko přou o vydání majetku. Zároveň donedávna bojovala o to, aby jejich společnost VAK vůbec získala povolení k provozování vodovodů a kanalizací v městysu.

Ten až dosud provozovala Vodárenská akciová společnost (VAS), které platí nájemné za užívání potrubí SVAK Jihlavsko.

Městys se nejprve obrátil na krajský úřad. Letos v březnu odtud přišel souhlas, jenže proti němu se odvolala Vodárenská akciová společnost. Celý spor se tak dostal až na ministerstvo zemědělství.

Oficiální sdělení zatím starosta nedostal

„To požadavek VAS zamítlo a potvrdilo původní rozhodnutí krajského úřadu, že povolení k provozování získáváme my,“ tvrdí starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl.

Rozhodnutí ovšem dává společnosti VAK Loucko oprávnění k provozování pouze části vodohospodářského majetku včetně čistírny odpadních vod.

Naopak Vodárenská akciová společnost má i nadále oprávnění provozovat například hlavní přivaděče, které se sice nacházejí na území Luk, ale zásobují vodou více obcí.

Městys se proto poté, co obdržel vyrozumění od ministerstva, na Vodárenskou akciovou společnost obrátil s výzvou.

„Poslali jsme jí do datové schránky dopis, aby nám do 15. tohoto měsíce předala všechny náležitosti, obrazně řečeno tedy klíče od domu, aby došlo k fyzickému i administrativnímu předání. Oficiální sdělení, kdy nám to chtějí předat, jsem nedostal. Ale před nedávnem zde dělali odpočty vody, proto předpokládám, že k tomu dojde,“ myslí si starosta Wölfl.

Jenže VAS tvrdí, že dotčenou infrastrukturu už neprovozuje.

„V důsledku rozhodnutí krajského úřadu potvrzeného ministerstvem zemědělství VAS již pro kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Lukách nad Jihlavou ve vlastnictví městyse nemá povolení k provozování. Rozhodnutí ministerstva nabylo právní moci dne 29. června. VAS proto od tohoto data předmětný majetek neprovozuje,“ odpověděla na dotaz MF DNES Iva Šebková, vedoucí komunikace Vodárenské akciové společnosti.

Vodaři: Městys se nezajímá

Podle Wölfla však v čistírně odpadních vod stále pracují zaměstnanci VAS. „Je tam normálně zámek, je zamčeno, nic jsme nedostali, nikdo s námi nekomunikuje,“ doplnil starosta Luk.

To, že mezi oběma stranami neplují informace nejplynuleji, potvrzuje i VAS.

„Přestože rozhodnutí ministerstva nabylo právní moci již 29. června, o provozování majetku se více než deset dnů nezajímá ani městys, ani nový provozovatel. Nikdo z nich VAS za účelem provozování majetku nekontaktoval. Nezbytné provozní činnosti tak v současnosti nikdo nevykonává,“ rozporuje Wölflovu verzi příběhu Šebková.

Vedení VAS proto ve středu znovu kontaktovalo kraj, aby v celé záležitosti zjednal nápravu. Společnost se navíc nehodlá s verdiktem ministerstva smířit. Domáhá se zrušení jeho rozhodnutí u soudu.

Podle Šebkové má firma na infrastrukturu podepsanou nájemní smlouvu do roku 2020. Tu však sjednávala ještě s vedením svazku SVAK Jihlavsko.

Luka nejsou jediným místem na Vysočině, které mají trable s převzetím a provozováním vodovodů a kanalizací na svém území. I Jihlava se pře o více než miliardový majetek.