Kvůli sporu politiků zůstane přes celou zimu zavřená ulice v Jihlavě

Ulice ležící v severní části Jihlavy nedaleko hlavního vlakového nádraží není pro jihlavskou dopravu klíčová. Přesto jde o vcelku využívanou spojku mezi dvěma rušnými silnicemi - Sokolovskou a Havlíčkovou ulicí. Původně tu mělo dojít jen k rutinní výměně povrchu.

S opravou se začalo koncem letošního září. Původně se pouze počítalo s tím, že žulové kostky, které zde byly, nahradí nový asfaltový koberec. Tedy práce na několik týdnů, která měla být do zimy bez problémů hotová. Jenže momentálně veškerá činnost na staveništi stojí.

„Vypadá to tam jako na bojišti. Všechny přístupové cesty ohraničené plotem, nedá se tam pořádně vyjít z domu,“ popisuje současnou situaci paní Ilona, která sem chodí navštěvovat rodiče.

„Bydlí tam více starších lidí, kteří mají problémy s chůzí. Bylo by lepší, kdyby se to co nejrychleji opravilo,“ dodává mladá žena.

Nikdo se nás na stav kanalizace neptal, brání se vodaři

Odstupující vedení města ze současné situace viní Vodárenskou akciovou společnost (VAS), která momentálně spravuje infrastrukturu ve městě.

„Proti původnímu stanovisku VAS, že je tam všechno v pořádku, se při prvních kopnutích do země zjistilo, že je tam zborcená kanalizace, špatné vpusti… Ale jelikož to bylo vyprojektováno s tím, že je tam všechno v pořádku, musíme to řešit. Z toho vyplývá, že ta ulice zůstane přes zimu rozkopaná,“ popsal končící náměstek primátora Vratislav Výborný. Poškození prokázaly kamerové zkoušky.

Podle Výborného bude muset ulice, které místní říkají Černá cesta, zůstat rozkopaná přes celou zimu. „Musí se to vyprojektovat, vodoprávní úřad schválit, zařadit do výběrového řízení, ocenit... To je prostě akce na několik měsíců,“ vyjmenovává záležitosti, které celou akci pozdrží.

Vedení Vodárenské akciové společnosti však Výborného výklad odmítá. Podle něj se Jihlava na stav kanalizace dopředu vůbec neptala.

„Naše společnost se v dubnu letošního roku vyjadřovala na žádost magistrátu pouze k připravované rekonstrukci povrchu komunikace a chodníků v ulici Jiřího z Poděbrad. Ke stavbě jako takové jsme neměli námitky, jen jsme upozornili, že navrhovanou stavbou nesmí dojít bez souhlasu naší společnosti a SVAK Jihlavsko (Svaz vodovodů a kanalizací - pozn. red.) k žádnému zásahu ani manipulaci nebo jiným úpravám stávající kanalizační stoky anebo vodovodního řadu provozovaného naší společností,“ uvedla Iva Šebková, vedoucí komunikace VAS.

O stav vodohospodářské infrastruktury se podle ní začalo město zajímat teprve poté, co se koplo do země a začal se odstraňovat povrch vozovky. „Tehdy byla provedena i prohlídka kamerou a bylo zjištěno, že kanalizace bude vyžadovat opravu,“ potvrzuje Šebková.

Oprava stát nemusí, potrubí se má opravovat bezvýkopově

I v dalším líčení se rozchází se stanoviskem odstupujícího vedení města. Rozhodně nesouhlasí s tím, že by kanalizační řad byl v tak špatném stavu, aby se kvůli němu musela zastavit celá oprava ulice.

„O výsledku kamerové zkoušky byl zástupce stavební firmy informován s tím, že v budoucnu po odsouhlasení vlastníkem bude provedena rekonstrukce kanalizace. Zároveň jsme firmě sdělili, že vzhledem k navrhovanému způsobu opravy kanalizace bezvýkopovou technologií není třeba vyčkávat s opravou povrchu komunikace do doby, než bude provedena tato rekonstrukce kanalizace,“ dodala Šebková.

Dohadování kolem ulice Jiřího z Poděbrad je další ze série „nedorozumění“, ke kterým v posledních letech mezi městem a VAS dochází. Jsou výsledkem mnohaletého sporu o vodohospodářský majetek, který Jihlava vede se SVAK Jihlavsko.