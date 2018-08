Tvrdošíjný řidič odhalil, že úředníci nejspíš neoprávněně rozdávali pokuty

Spuštění zkušebního provozu systému nejprve zajišťovalo Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s ministerstvem dopravy, o rok později zařízení odkoupila jihlavská radnice.

Za jedenáct let provozu systému pak odbor dopravy po upozornění od městské policie obeslal tisíce motoristů. Například v roce 2015 projelo křižovatkami na červenou za jedenáct měsíců 1 200 vozidel. V naprosté většině případů za to dostali řidiči pokutu.

Jenže nyní se zdá, že až do 30. června loňského roku vybíralo město pokuty neoprávněně. Svědčí o tom rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), který před dvěma měsíci magistrát obdržel.

„Obecní policie nemohla v době před 1. červencem 2017 provozovat kamerový systém, jehož jediným či hlavní cílem bylo monitorovat dodržování povinnosti zastavit vozidlo na signál červeného světla,“ stojí v rozsudku. Takový postup města totiž neumožňoval tehdy platný zákon. Ten se změnil právě až k 1. červenci 2017.

Je to ojedinělý případ?

Rozsudek NSS se vztahoval k případu, kdy jeden z řidičů s pokutou za průjezd na červenou nesouhlasil a bránil se soudní cestou. A vzhledem k tomu, že mu nakonec dal NSS za pravdu, bude mu teď muset Jihlava peníze vrátit.

„Jedná se o ojedinělý případ,“ prohlásil Ján Tinka, vedoucí odboru dopravy jihlavského magistrátu.

Zároveň si je ovšem velmi dobře vědom toho, že na základě průlomového rozhodnutí se mohou hlásit další řidiči, kteří budou chtít peníze za zaplacení pokuty zpátky.

„Co vám na to mám říct. Ano, pokud se na nás někdo obrátí, tak to budeme individuálně řešit s krajským úřadem, ale že bychom vraceli pokuty nějak hromadně, to asi ne,“ uvedl Tinka.

Městská policie Jihlava figuruje v celé věci pouze jako oznamovatel přestupku. „Všechny průjezdy na červenou, což je bodovaná věc, jdou k nám na počítač, z něhož je pak zaměstnankyně přeposílá v zákonné lhůtě pěti dnů na odbor dopravy. A ten poté zahajuje s řidičem správní řízení a ukládá pokuty,“ vysvětloval ředitel městské policie Jan Frenc.

„Takže jestli odbor mohl, nebo nemohl vybírat pokuty, to se mě neptejte. V tomhle případě se pán odvolával proti rozhodnutí odboru dopravy, nikoliv městské policie,“ dodal.

Doposud bylo vše v pořádku

A jak je vůbec možné, že se na zřejmě neoprávněné vybírání pokut nepřišlo dříve? „Do té doby, než se některý z řidičů odvolal, nám krajský úřad i všechny soudy oprávněnost uložení pokuty potvrdily,“ argumentuje Tinka.

Jenže pak se objevil motorista, který svůj nesouhlas hnal až k Nejvyššímu správnímu soudu. A tím možná spustí lavinu, která z magistrátu dostane vybrané pokuty i za několik let zpátky.

„Ten konkrétní rozsudek se vztahuje jenom k tomu jednomu případu. Nelze plošně říct: ‚Bylo všechno špatně.‘ Ti další by museli napadnout i rozhodnutí krajského úřadu. Prostě celé je to komplikovanější. Ale jak už jsem řekl, pokud se někdo ohlásí, tak věc zkonzultujeme s krajským úřadem a rozhodneme o dalším postupu,“ dodal Tinka.

Nejvyšší správní soud v souvislosti s jihlavským případem také upozornil na to, že jsou-li k pořizování záznamů zřízeny stálé automatické systémy, je městská policie povinná informace o nich vhodným způsobem uveřejnit.