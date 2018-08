Bránit se proti starým pokutám nemá smysl, lhůta na přezkoumání vypršela

Jeli na červenou, jejich přestupek zaznamenala kamera na křižovatce a odbor dopravy jim za něj po upozornění od městské policie vyměřil pokutu.

Podle červnového rozsudku Nejvyššího správního soudu však město k pokutování řidičů až do loňského června používalo nezákonný důkaz.

„Obecní policie nemohla v době před 1. 7. 2017 provozovat kamerový systém, jehož jediným či hlavní cílem bylo monitorovat dodržování povinnosti zastavit vozidlo na signál červeného světla,“ uvádí se v rozhodnutí.

Jihlavský magistrát přesto neuvažuje o tom, že by nyní začal vracet pokuty potrestaným hříšníkům.

„To jsou stovky a tisíce případů, kdybychom je sami měli vyhledávat, to si neumím představit,“ reagoval náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

„Na druhou stranu odbor dopravy celkem logicky argumentuje tím, že je zmocněn řešit problémy ve smyslu, ať přijde kdokoliv s oznámením na přestupek, řešit ho musí. Nemůže říct: ‚Pane Nováku, vám nevěříme.‘ Samozřejmě je tady potom možnost odvolání, které potvrzuje krajský úřad. A ještě se nám nestalo, že by nám to krajský úřad jakkoliv shodil,“ vysvětluje Výborný.

Vybrané pokuty uložené na základě nejspíše nepovoleného důkazu proto Výborný rozhodně nevnímá jako nepřípustné obohacování města.

„Beru to spíš jako prevenci. To jsou někdy šílené věci, co se na silnici dějí. Když jsme třeba prováděli úsekové měření rychlosti, tak jsme za měsíc a půl zaznamenali skoro dvanáct tisíc přestupků. A to se přitom všeobecně vědělo, že se tam měří. Pak stačí pohled na havarovaný kamion a mrtvé či zraněné. A s jízdou na červenou je to stejné. Ti lidé na ni prostě jeli,“ říká Výborný.

Na červenou jezdili i někteří řidiči MHD

Mezi hříšníky přitom podle něj občas byli i řidiči Dopravního podniku města Jihlavy. „Svůj přestupek pak hájili slovy: ‚Já přece nemůžu prudce zabrzdit, protože by mi ve voze popadali lidi, to raději projedu na červenou.‘ Ale takový argument přece nemůžu přijmout. Má jet tak, aby měl možnost v klidu zastavit,“ myslí si Výborný.

Podobně vidí situaci i člen dopravní komise města Jihlavy Petr Piáček (KDU-ČSL). Podle něj je jasné, že pokutovaní řidiči přestupek spáchali.

„Nejvyšší správní soud hodnotí pouze to, jestli měla městská police oprávnění jejich průjezd monitorovat a informovat o něm. Každopádně pokud bych já jel na červenou, tak bych to bral tak, že je jasné, že za to budu potrestán. A rozhodně bych se kvůli tomu neodvolával k Nejvyššímu správnímu soudu,“ ujišťoval Piáček.

Ten se prý díval i na případ z roku 2011, kdy se řidička obrátila na ombudsmana s tím, že ji zastavil strážník a uložil jí pokutu za průjezd na červenou, přičemž na to podle ní neměl právo.

„Ministerstvo to ovšem tehdy vysvětlilo tak, že červená je zákazová značka a je to místní úprava. Tím pádem městská police mohla pokutu udělit. Tudíž by mi přišlo dosti zvláštní, že by to v případě zaznamenání přestupku kamerou mělo být jinak,“ dodal Piáček.

Úředníci věří, že řidiči si uvědomují svoji chybu

Každopádně prý město počítá i s tím, že se některý z řidičů proti dřívějšímu udělení pokuty může ozvat. I když už teď ví naprosto jistě, že moc jich nebude. Už proto, že promlčecí lhůta na přezkoumání je v tomto případě jeden rok. A všechny zpochybňované pokuty byly rozdány do loňského června.

„Nicméně u některých případů je to tak, že se řidiči odvolali na kraj, následně na soud a pokud se pak odvolali i proti soudu, je možné, že tam se lhůta prodlužuje. Rozhodně to ale bude spíš ojedinělá záležitost,“ hlásil vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.

Navíc úředníci pořád věří, že většina řidičů si je svého přestupku dobře vědoma. „Myslím, že spousta lidí si řekne: ‚Kvůli tisícovce si mám brát advokáta? Musím přece vědět, že jsem chyboval.‘ Možná je to hloupé přirovnání, ale přijde mi to stejně bizarní, jako když někdo kouří, dostane rakovinu, a pak si jde stěžovat na výrobce cigaret,“ nechal se slyšet Výborný.

Příští týden se pravděpodobně bude situací zabývat dopravní komise města. Za opoziční ODS v ní zasedá zastupitel Jaroslav Huňáček. „Tento problém by měl být na komisi okomentovaný,“ uvedl.

Možné návrhy řešení bude na stejném zasedání očekávat také Stanislav Doležal, zastupitel za KSČM, která také není ve vedení radnice, ale v opozici.

„Informace o tomto problému je pro mě novinka. Když to vezmu osobně z prvního popudu, který od vás slyším, tak si myslím, že by město mělo peníze (z vybraných pokut) vrátit. Mělo by to udělat, pokud samo něco nedodrží nebo pochybí. Mělo by to také umět napravit,“ vyjádřil se Doležal. „Je tam ale také možnost odvolání proti rozhodnutí NSS,“ dodal.

Kamerový systém hlídá jihlavské křižovatky už léta (14. 8. 2018)