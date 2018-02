Z jihlavské zoo utekla samice vlka, po šesti hodinách ji našli na sídlišti

„Stalo se nemožné, samici se podařilo najít živou a zdravou,“ neskrýval nadšení mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč. Fenu vlka objevil na jihlavském sídlišti Královský vršek muž, který po 20. hodině venčil psa. Okamžitě zalarmoval policii, na místo ihned vyjeli i pracovníci zoologické zahrady a samici vlka iberského se podařilo narkotizační puškou uspat.

„Nyní je v zoo a čekáme až se probudí. Podle všeho je v pořádku, ale asi bude vystresovaná. Zatím bude umístěna do izolace a do výběhu se vrátí až poté co jej upravíme tak, aby se tato situace s útěkem už neopakovala,“ dodal Maláč.

Zřejmě dozvuk narkózy, kterou samice podstoupila ve středu kvůli zalomenému drápu na tlapě, mohla za množstvím adrenalinu a energie, která mladou samici vybičovala k tomu, že překonala tři metry vysoký plot svého výběhu včetně elektrického ohradníku. Poté přeskočila další plot, kterým je zoo obehnaná. Následně zamířila jihovýchodním směrem pryč z krajského města, přičemž lidí, které na svém útěku potkala, minula bez povšimnutí.

Prakticky všichni pracovníci zoologické zahrady, kteří byli v tu chvíli přítomní se sice okamžitě vydali za unikající fenou i s narkotizačními puškami a dalšími odchytovými zařízení, ale nepodařilo se ji najít. Zalarmovaná byla také městská i státní policie. Zaměstnanci pátrali marně i v okolí blízkého Helenína a Malého Beranova. „Vlci se umí výborně maskovat a bude problém ji najít. V terénu bývají prakticky neviditelní. Jsou to také velmi výborní běžci, kteří za noc mohou urazit 50 až 60 kilometrů. Zítra může být klidně v Rakousku, pozítří na Slovensku,“ obával se mluvčí zoo.

Samice vlka iberského přicestovala do jihlavské zoologické zahrady teprve v listopadu loňského roku z Barcelony. Se samcem měla vytvořit chovný pár.