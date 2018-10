Koalici v Jihlavě vytvoří čtyři strany, vítězné ANO bude v opozici

Čtyři subjekty, které poslední týdny jednaly v Jihlavě o složení nové koalice, konečně našly společnou řeč. Ve středu dopoledne by měly podepsat koaliční smlouvu.

„Na dnešním jednání jsme si podali ruku na to, že ve středu v deset hodin ráno podepíšeme koaliční smlouvu. V tuto chvíli jsme se shodli na složení rady. Máme primátorku, tři náměstky a jednoho uvolněného radního,“ popsala výsledek pátečního jednání lídryně Fóra Jihlava Karolína Koubová.

Nová městská rada bude mít devět členů. To je o dva méně než nyní. Tento návrh vzešel od Fóra, Žijeme Jihlavou! (Piráti, TOP 09, Zelení) a lidovců. Občanští demokraté původně požadovali jedenáctičlennou variantu.

„Určitý ústupek to byl, ale ústupky museli udělat i ostatní. Výsledek je prostě kompromis. A myslím si, že personální obsazení rady odpovídá kompetencím jednotlivých stran. Za nás tedy spokojenost,“ okomentoval dohodu lídr občanských demokratů Petr Laštovička.

On sám by měl být v nové radě náměstkem primátorky a zodpovídat za odbor rozvoje města, dopravu a ­odbor správy realit.

Dalším náměstkem primátorky se stane Vít Zeman ze Žijeme Jihlavou! Pod jeho křídla připadnou odbor životního prostředí, útvar hlavního architekta a územní plánování.

V křesle náměstka bude v následujících letech pokračovat lídr lidovců Jaromír Kalina. Zodpovídat bude za odbor majetku a IT. Tyto odbory má ve své správě už nyní.

Nejsilnější subjekt celé koalice, kterým je Fórum Jihlava, musel ustoupit ze svého požadavku na primátorku a jednoho náměstka. Ve finální verzi dohody budou mít „pouze“ primátorku a uvolněného radního. Tím bude Daniel Škarka, jenž bude zodpovídat za odbor školství, kultury a tělovýchovy.

Novinkou v následujících čtyřech letech mají být funkce takzvaného uvolněného a pověřeného zastupitele. Tím uvolněným má být architekt a zastupitel za KDU-ČSL Martin Laštovička. Do jeho kompetence spadne městská památková rezervace.

„Uvolněný zastupitel je na plný úvazek a my si myslíme, že toto by měl být uvolněný zastupitel. Té práce tam vidíme hodně, je tam velký dluh v rozvoji centra města. Je to věc, do které chceme napnout všechny síly,“ osvětlila Koubová.

Pověřeným zastupitelem se má stát trenér plavců Petr Ryška, který kandidoval za ODS. Měl by se starat o sportovní infrastrukturu.