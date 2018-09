Jihlavané si připomněli historické trolejbusy, viděli i ty nejnovější

Byl to pohled, který lidé v Jihlavě neviděli už čtvrt století. Do pěší zóny v Benešově ulici, která vyúsťuje z centrálního Masarykova náměstí, vjíždí trolejbus. Naposledy zde jezdily v roce 1993, od té doby už zmizelo i trolejové vedení. Vůz, který zde projíždí a veze desítky cestujících, však toto vedení nepotřebuje. Takzvaný parciální trolejbus, který si jihlavský dopravní podnik na tři dny zapůjčil z Plzně, totiž dokáže díky baterii ujet bez kontaktu s trolejí až dvacet kilometrů.

„Ovládá se to dobře. Stačí zmáčknout jedno tlačítko a sběrače se stáhnou dolů,“ pochvaloval si šofér, který trolejbus v sobotu dopoledne řídil.

Na rozdíl od běžného provozu v Plzni se však ovládání trolejbusu v Jihlavě neobešlo ještě bez asistence druhé osoby. Pokaždé, když se trolejbus připojoval zpět k troleji, musel vyjít jeden člověk ven a ručně tuto operaci provést. Za běženého provozu to však nebude potřeba. Napojení sběračů na trolej funguje automaticky. V porovnání s běžnými elektrobusy mají tyto vozy výhodu, že se jim baterie dobíjejí během cesty po trolejovém vedení. Odpadají tak několikahodinové odstávky kvůli načerpání nové energie.

Co je to parciální trolejbus? Je to trolejbus vybavený náhradním zdrojem energie pro případ autonomní jízdy mimo trolejové vedení. Dojezd trolejbusu na baterie je jen několik kilometrů, jejich nabíjení probíhá při jízdě pod trolejí. Parciální trolejbusy poprvé vyjely v rámci testovacího provozu v roce 2017 v Praze a Brně, v současnosti jezdí v Ostravě, Hradci Králové a Teplicích.

Dotace zaplatí sedm trolejbusů

„Na silnici jsou vyznačená místa, kde se trolejbus může znovu připojit,“ potvrdil řidič. Na těchto místech jsou pak u vedení nachystané jakési stříšky, které sběrače správně navede na místo.

Testování zapůjčeného parciálního trolejbusu probíhalo v Jihlavě několik dní. Jihlavský dopravní podnik chce do budoucna pořídit sedm takových trolejbusů. Podle ředitele dopravního podniku Josefa Vilíma je to však otázka dvou let. „Připravujeme projekt na čerpání dotace z Unie na nákup těchto vozů.“



V současných plánech rozvoje MHD v Jihlavě figurují parciální trolejbusy zejména v souvislosti s případnou novou tratí, která by vedla do průmyslové zóny až k závodům největších zaměstnavatelů. „Těch sedm vozů by tuto novou trasu mělo pokrýt,“ tvrdí Vilím.

Zároveň také mohou být nasazeny do míst, kde nelze natáhnout třeba z estetických nebo historických důvodů trolejové vedení. „Něco podobného například funguje třeba v Římě,“ dodal ředitel.

V Jihlavě se však zatím o ničem takovém neuvažuje, i když myšlenky na návrat MHD do zmíněné Benešovy ulice se čas od času objevují. „Je to trochu kontroverzní téma,“ připouští náměstek primátora pro dopravu Vratislav Výborný.

V první polovině 90. let se totiž právě zde propadl velký kus vozovky. Havárii způsobilo prasklé vodovodní potrubí z konce 19. století.