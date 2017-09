Plány na položení vysoké lávky přes jihlavský park mohou narušit hradby

Lávka nad areálem letního kina a zoologickou zahradou by se docela hodila už příští rok, kdy se v Jihlavě zavře Brněnský most u City Parku. Jenže tak brzy to nebude.

Firma PSJ Investors však spolu s magistrátem dále pokračuje v přípravách tohoto velkého projektu.

„Bereme to jako vážnou věc. Samozřejmě to je za hodně peněz, ale ta lávka by byla investice naše, městská. Dotace by mohla být výrazná. Pokud by stála sto milionů, tak osmdesát můžeme získat jako dotaci,“ uvedl náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Nástup na lávku je plánován na straně Březinek u hrádku, který byl postaven v roce 1944 jako jediná škola Adolfa Hitlera na území Čech a Moravy v tehdejším protektorátu. Dnes objekt využívá policie.

Oranžérie i parkování pod zemí

Na druhé straně by most vyústil na dnešní parkoviště pod restaurací Guesto. Tedy do prostor někdejšího jezuitského kláštera.

Celý záměr není zdaleka jen o lávce. Právě prostory bývalého kláštera se mají výrazně proměnit. Ve zchátralém objektu bývalé šatlavy má být kavárna, půjčovna kol a veřejné toalety. Plánuje se i vybudování oranžérie a podzemního parkoviště. „Jedno bez druhého nemá smysl,“ míní náměstek Výborný.

Celý projekt je nyní ve zlomovém bodě. Památkáři sice momentálně nemají zásadní výhrady k rekonstrukci klášterního areálu, řeší však, zda je možné, aby lávka zasahovala do hradeb.

Pokud by dílčí protnutí opevnění neumožnili a povolili by vyústění pouze pod ním, tak by už most nebyl bezbariérový. Zkrátka by se muselo jít od lávky ještě po schodech přes hradby směrem do centra. Jestliže bezbariérové řešení neprojde, ztratila by lávka podle autorů záměru smysl.

Zatímco o klášterní straně se diskuze vedou, druhá strana lávky u hrádku je podle náměstka Výborného bez problémů z hlediska památkářského i technického.

Součástí mostu má být i výtah, kterým by se lidé spouštěli přímo před zoologickou zahradu v areálu letního kina. „Byla by to atrakce pro turisty. Jedna noha u lávky by být měla. A když už by se dělala, tak výtah by byl třešničkou na dortu,“ poznamenal Výborný.

Samotní zástupci společnosti PSJ Investors, kteří jsou hybateli celého záměru, se zatím v této fázi nechtějí k projektu vyjadřovat. Považují to za předčasné. Až podle nich nastane ten správný čas, chtějí vše veřejnosti představit.

Nedořešené otázky

Dalšímu náměstkovi primátora Radku Popelkovi (ANO) se plán zamlouvá. „Je to projet soukromé firmy. Propojit velké sídliště s centrem takto přímo, proč ne? Otázka je vlastní realizace a také finanční prostředky. A jestli vůbec bude město účastníkem nebo spoluinvestorem. To jsou otázky, které je třeba dořešit,“ konstatoval Popelka, který už absolvoval neformální schůzku se zástupci firmy PSJ.

Celý záměr se podle něj postupně vyvíjí. Jednu dobu už byl prý téměř na odpis. „Teď znovu ožívá. A má logiku, ovšem nebavíme se v tuto chvíli o žádných detailech,“ dodal Popelka.

Podle Výborného by nemělo smysl postavit jen most a vyústit ho na dnešní parkoviště – rekonstrukci klášterního areálu považuje za nedílnou součást projektu. Přípravy se podle něj daří posouvat dopředu, zatím ale jen v úředních záležitostech.

„Jsou k tomu statické posudky, návrhy mostařů. Lávka má několik variant. Všechno je na úrovni studie,“ dodal Výborný.

Podle něj ale záleží hlavně na lidech z PSJ, jestli se jim podaří vše dotáhnout do konce. Délka mostu by měla být zhruba 300 metrů.