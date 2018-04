Brněnský most v Jihlavě se kvůli opravám uzavřel až do konce října

11:31 , aktualizováno 11:31

V Jihlavě se první dubnový den v devět hodin ráno uzavřel klíčový Brněnský most. Přes 200 metrů dlouhý most, po němž vede silnice směrem na Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a k dálnici D1 bude kvůli opravám uzavřená až do konce října.