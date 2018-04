Sestup? Je to jen sport, hájí jihlavskou Duklu vedení města

„Rozhodně to nebylo nastaveno tak, že pokud se neudržíte, jdete na pracák. To ani náhodou,“ přidal se náměstek primátora Radek Popelka. „Město za klubem stojí. Já myslím, že všichni udělali pro záchranu vše, co mohli. Samozřejmě, že byly v baráži některé zápasy, nad kterými mi zůstává rozum stát. Ale to je sport,“ zopakoval klasickou frázi.

Právě určitá laxnost v zadávání a vyhodnocování sezonních cílů a větší tlak na klub ze strany majitele chybí Janu Šmardovi, bývalému obránci Dukly, který před časem zkoušel štěstí také v komunální politice na kandidátce Fóra Jihlava.

„Pořád se ukazuje, že město není dobrým vlastníkem, protože neumí dávat cíle,“ nechal se slyšet Šmarda. „Výdaje nás, obyvatel Jihlavy, na hokej jsou příliš veliké na to, že to vlastně nemá žádné koncepční nastavení. Majitel přece musí dávat jasné cíle, musí chtít nějaké výsledky, vyvíjet větší tlak. Tohle je pořád jen takové lepení. Dukla nemá peníze, tak si zažádá, dostane je a jede se dál,“ podivoval se.

Odchovanců hraje minimum

Podle Šmardy je především hodně malá efektivita vzhledem k vynaloženým penězům na výchovu mládeže. „Město, svaz i Kraj Vysočina dávají velké peníze do výchovy hráčů, ale jihlavští kluci tady moc nehrají,“ upozornil na fakt, že v týmu jich bylo letos i se dvěma brankáři pouze devět.

„Je pravda, že jmen, která poslední dobou odcházejí z Jihlavy někam výš, je hodně málo. Nevím, čím to je. To je otázka spíš na vedení Dukly,“ krčil rameny Popelka.

Výjimkou jsou v tomto směru pouze gólmani. „Ano, ti jsou pro mě vzorem, jak by to mělo vypadat. Trenér Petr Jaroš ať si vezme jakéhokoliv brankáře, tak ze šedesáti procent z něj udělá kvalitní zboží,“ zamýšlel se Šmarda.

Jenže právě gólmani zřejmě Duklu nyní opustí: Kořenář má už podepsáno v San Jose a také o dalšího mladíka Škarka bude v létě zájem.

„Nevím, proč to nejde i s hráčema v poli. Neměli jsme kolem sebe ani spolupracujícího prvoligistu či druholigistu, kde by se mladí nechali vyhrát. V extralize se to bude dělat jen těžko. I když, za našich let trenéři tu odvahu měli,“ dodal Šmarda.

Tak jako tak, příští sezonu se bude v Jihlavě hrát jen WSM liga. A na jak dlouho? „Doufejme, že se to tady nerozpadne. Tak, aby mužstvo bylo natolik silné, že by mohlo za rok zase zkusit dostat se nahoru. Ale těžko říct. V tuhle chvíli nevím, kdo má, či nemá odejít. Je to věc Dukly,“ uvedl Chloupek.

Očekávají se však odchody zahraničních hráčů – brankáře Voldena, obránců Bryhnisveena a de la Roseho a útočníků Rabbita s Hamillem.

Chloupek doufá, že důležité informace o nejbližší budoucnosti Dukly se dozví už na příští radě města přímo od jednatele klubu Bedřicha Ščerbana. Ten by měl ve své funkci nadále zůstat. „Nevidím v tuto chvíli nějakou přímou souvislost, že by právě on za sestup nějak mohl,“ míní primátor.