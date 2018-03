Jaroměřické chloubě hrozila zkáza, chrám svaté Markéty je v havarijním stavu

I ten, kdo nikdy nebyl v Jaroměřicích nad Rokytnou, ten obraz velmi dobře zná. Červenobílá fasáda a nad ní masivní kupole. Chrám svaté Markéty je výraznou dominantou tamního zámeckého komplexu i celého města.

Technický stav památky, která byla vysvěcena v roce 1738, je však rok od roku horší. Trámy ničí tesařík, plíseň, vlhkost a kupole věže je prasklá. Ohrožené jsou i vzácné fresky, včetně té nacházející se v kupoli lodi. Namaloval ji roku 1734 Karel František Tepper a oslavuje svatou Markétu.

„Momentálně je kostel v havarijním stavu. Dřevěné trámy v některých spojích připomínají odlupující se polystyren. Zásadním problémem je však statika kupole, která je v pohybu. Pokud by se nezačalo s opravou, hrozily by nenávratné procesy,“ říká jaroměřický farář Tomáš Holcner.

Fouká silný vítr, do chrámu se nedostanete

Vše zašlo už tak daleko, že za určitých podmínek není chrám pro veřejnost přístupný. Loni na podzim totiž statik doporučil, aby se v případě, kdy meteorologové varují před nepříznivými klimatickými jevy, jako jsou například silné poryvy větru, kostel raději uzavřel. Za běžného počasí je podle Holcnera kostel pro návštěvníky a věřící, kteří se účastní bohoslužeb, bezpečný.

Farář předpokládá, že rekonstrukce bude velmi náročná. „Nebude to nejjednodušší, ale věříme, že to zvládneme. Na opravu máme pět let, tedy až do konce roku 2022. Ale předpokládáme a všichni věříme, že do tří let by se mohlo vše opravit,“ věří.

Zatím podle něj není ani jasné, zda bude muset být děkanský chrám po dobu rekonstrukce pro veřejnost zcela uzavřen, či zůstane alespoň částečně zpřístupněn. „Ve hře jsou v současné chvíli obě varianty. Záležet bude na firmě, která bude rekonstrukci dělat,“ doplňuje.

Podle Aleše Taufara, vedoucího stavebního oddělení Biskupství brněnského bude nejbližším krokem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. „Pokud vše dobře půjde a firma bude vybraná, pracovat by se mohlo začít koncem roku nebo na začátku toho příštího,“ dodal.

Celková obnova památky bude zahrnovat především opravu kupole, střechy, restaurátorské práce na obnově fresek i opravu venkovní fasády, která by se měla sjednotit s barevností zámku, tedy v barvách žluté a bílé.

Otevře se jižní věž

Jaroměřická farnost získala na záchranu kostela, který je národní kulturní památkou, necelých 85 milionů korun. Dalších 10 milionů půjde ze státního rozpočtu, zbývajících pět milionů bude financovat sama.

Ty farnost střádá už několik let. Například jenom projektová dokumentace stála 1,2 milionu korun a na dalších 400 tisíc vyšla prováděcí dokumentace.

„Pravidelně pořádáme sbírky a lidé formou milodarů dlouhodobě přispívají na opravu našich kostelů. Naše farnost má ročně z hospodářské činnosti přibližně 150 tisíc korun. Věříme, že 5 milionů korun dáme dohromady. Snad pomůže město, kraj a samozřejmě hledáme i sponzory,“ dodává jaroměřický farář Tomáš Holcner.

Chrám svaté Markéty je nyní kromě obřadů a bohoslužeb možné navštívit v rámci prohlídkových tras jaroměřického zámku. Po dokončení všech úprav by měl být kostel zpřístupněn veřejnosti ještě ve větší míře než dosud. Počítá se s tím, že by se lidé mohli vydat na vyvýšenou terasu a dokonce až na vyhlídku z jižní věže kostela. Ta je dosud návštěvníkům nepřístupná.

„Lidi výšky táhnou a myslím, že to bude velká atrakce. Bude moc pěkné dívat se z ptačí perspektivy na naši zámeckou zahradu. Dosud takovou možnost neměli,“ těší se kastelán zámku Radim Petr.