Obyvatelé Jaroměřic hlasují o úložišti radioaktivního odpadu

Jaroměřice a jejich tři místní části Boňov, Příložany a Ratibořice tvoří spolu s dalšími obcemi jedno z průzkumných území pro budoucí úložiště. Hlasování v osmi volebních místnostech skončí v šest hodin večer. Starosta Jaroslav Soukup odhaduje, že hlasy budou sečteny do osmé hodiny večer.

Průzkumné území, které zasahuje na území Jaroměřic, Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pojmenovala EDU západ. Lokalitu označovanou místními Na Skalním tvoří také obce Dolní Vilémovice, Lipník, Ostašov, Zárubice a Myslibořice. Průzkumné území podle informací na webu SÚRAO zaujímá rozlohu 27,49 kilometru čtverečních. V uplynulých měsících tam i s přispěním spolku SOS Na Skalním organizovali petice odmítající úložiště.



„Bydlím kilometr a půl odsud, postavil jsem si zde před osmi lety dům. A najednou vám ze dne na den řeknou, že váš dům i pozemky ztratily hodnotu a že vám teoreticky hrozí za humny takováto megastavba,“ komentoval místopředseda Spolku SOS Na Skalním Petr Andrýsek (více jsme psali zde).



Na Vysočině jsou čtyři z devíti území, pod kterými by v hloubce půl kilometru mohly být trvale uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Vedle EDU západ ještě Horka na rozhraní Třebíčska a Žďárska, Kraví Hora za okraji okresu Žďár nad Sázavou a Jihomoravského kraje a Hrádek na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov. SÚRAO má letos zredukovat počet lokalit na čtyři, finální by měl vybrat v roce 2025. Úložiště má v Česku vzniknout do roku 2065.