Jihlava odkládá velké investice. Nejsou stavební firmy, ani obrubníky

Udělat nabídku pro město je práce, která může přijít vniveč Bývalý poslanec a primátor Jihlavy Vladimír Hink (ODS) má zkušenosti z obou stran. Býval kdysi u toho, když s kolegy na magistrátu vybírali firmy pro městské zakázky. Dnes je na opačné straně - je jednatelem stavební firmy Terni. Podle něj se na současném nezájmu firem o radniční zakázky ve městech podepisuje i praxe z minulých let. „Dříve se stávalo, že se do výběrového řízení přihlásilo tři až pět firem, což už dnes nebývá. A jedna z nich ‚podsekla‘ cenu, která pak byla špatně dodržitelná. Následně s tím měla potíže i ta radnice,“ popsal Hink, jenž je dnes opozičním zastupitelem. A právě „podseknuté“ ceny z minulých let pak některé firmy odradily, aby se o práci na radnicích hlásily. „V tom je zakopaný pes,“ míní jednatel. Navíc připravit nabídku pro města nebývá nic snadného. „Zaměstná to hodně lidí a pak ta práce vesměs přijde vniveč,“ dodal Hink. Jeho firma má nyní dostatek zakázek na dlouhou dobu. A měla by práci i pro třikrát více lidí. Cizince ale nezaměstnávají, pouze lidi z regionu, kteří nechtějí dojíždět za prací. To šéf jedné z velkých stavebních firem na Vysočině, jenž si nepřál být jmenován, by cizince bral. Tedy zejména Ukrajince. „Jsou pracovití a domluvíte se s nimi, na rozdíl třeba od Bulharů. Oni ale teď mnohem raději chodí do Polska, kde získají práci podstatně jednodušeji a několikanásobně rychleji než u nás,“ uvedl. Jeho firma by teď mohla odvádět dvojnásobně víc práce. „Ale nemám ji s kým dělat. Ta neudělaná práce utíká celé republice. Stáváme se proto státem druhé kategorie,“ míní.