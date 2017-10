Fotbalista při vesnickém utkání srazil rozhodčího k zemi kvůli penaltě

„Třiatřicetiletý hráč hostujícího týmu fyzicky napadl hlavního rozhodčího utkání. Následkem toho devětadvacetiletý rozhodčí upadl na zem a způsobil si zranění. Na místo byla přivolaná zdravotnická záchranná služba a převezla zraněného muže do nemocnice v Třebíči, kde zůstal hospitalizován,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté nyní událost prověřují pro podezření z výtržnictví. Není ale vyloučeno, že se právní kvalifikace útoku změní.

Vše se stalo v 54. minutě zápasu za nerozhodného stavu 3:3. Těsně před zraněním rozhodčího běžel sám na bránu jeden z rokytnických hráčů, ale dostihl ho jeden ze soupeřů a snažil se mu míč vyrazit.

Útočník ví, že ho čeká trest

Rozhodčí to vyhodnotil tak, že nařídil penaltu proti hostům. Začala mela kolem rozhodčího, kterou ukončil nedvědický hráč s číslem deset.

„Tělem srazil rozhodčího k zemi, ten to vůbec nečekal. Byl otřesený, stěžoval si na bolest zad. Něco takového jsem ještě na hřišti nezažil,“ uvedl Josef Herbrych, který je místopředsedou i hráčem rokytnického klubu a byl na hřišti i při napadení rozhodčího. Útočící hráč prý do té doby reagoval normálně. „Asi to byl nějaký zkrat,“ míní Herbrych.

Poté byl zápas předčasně ukončen a ve čtvrtek případ bude řešit disciplinární komise.

„Je mi to strašně líto. Jde o selhání hráče, který to provedl. Myslím, že disciplinárka vynese tak přísný trest, že už skončil. Doufám, že to tak dopadne,“ reagoval předseda klubu SK Pernštejn Nedvědice Pavel Vejrosta, který ovšem utkání v Rokytnici neviděl.

Sám útočící hráč už navštívil rozhodčího v nemocnici. „Ten člověk je v pořádku, byl jsem za ním. Samozřejmě byla hloupost, že jsem do něho žduchl. Bohužel se to stalo, nejsem z toho nadšený. Určitě dostanu trest,“ uvedl dlouholetý fotbalista. Rozhodčímu se podle svých slov omluvil.