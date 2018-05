Festivalovou smršť na Vysočině odstartují 2 Unlimited a Fun Factory

Předzvěstí letních festivalů bude páteční Megakoncert 90‘s live na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě. Představí se na něm tři zahraniční kapely, jejichž největší hity zněly v 90. letech z reproduktorů českých diskoték a rádií.



Příznivci „devadesátek“ se mohou těšit na skupinu 2 Unlimited, kterou tvořilo nizozemské pěvecké duo - raper Ray Slijngaard a zpěvačka Anita Doth.

Výběr z hudebních festivalů konaných v Kraji Vysočina 11. května - Jihlava - Megakoncert 90‘s live : Official 2 Unlimited, Fun Factory a East 17

: Official 2 Unlimited, Fun Factory a East 17 1. a 2. června - Třebíč - Zámostí : Ondřej Havelka and his Melody Makers, Barbora Poláková, Jan Burian, Poletíme?

: Ondřej Havelka and his Melody Makers, Barbora Poláková, Jan Burian, Poletíme? 15. června - Moravské Budějovice - Michal David Tour

22. a 23. června - Humpolec - Bernard fest : Emir Kusturica a The No Smoking Orchestra, Karel Gott, Tomáš Klus, Barbora Poláková, Jelen, The Tap Tap

: Emir Kusturica a The No Smoking Orchestra, Karel Gott, Tomáš Klus, Barbora Poláková, Jelen, The Tap Tap 30. června - Bystřice nad Pernštejnem - Pelíšek fest : Harlej, Wohnout, Sebastien

: Harlej, Wohnout, Sebastien 5. až 7. července - Jihlava - Vysočina fest : Kabát, Chinaski, Arakain a Lucie Bílá, Wanastowi Vjecy, MIG 21, Monkey Business, Michal Hrůza

: Kabát, Chinaski, Arakain a Lucie Bílá, Wanastowi Vjecy, MIG 21, Monkey Business, Michal Hrůza 13. až 14. července - Šiklův mlýn - Blue Style Prima Fest : Olympic, Slza, Jelen

: Olympic, Slza, Jelen 20. července - Hutě - Čeřínek fest : Tomáš Klus, Wohnout, Horkýže Slíže

: Tomáš Klus, Wohnout, Horkýže Slíže 26. až 28. července - Světlá nad Sázavou - Sázava fest : Karel Gott, Kryštof, Vojtěch Dyk a B-Side Band, Jelen, Graham Candy

: Karel Gott, Kryštof, Vojtěch Dyk a B-Side Band, Jelen, Graham Candy 27. července až 12. srpna - Telč - Prázdniny v Telči : Glen Hansard, Tata Bojs, Karel Plíhal, Hradišťan, Xavier Baumaxa, Lenka Filipová

: Glen Hansard, Tata Bojs, Karel Plíhal, Hradišťan, Xavier Baumaxa, Lenka Filipová 28. července až 4. srpna - Náměšť nad Oslavou - Folkové prázdniny : John Smith, Frigg, Breabach, Interference

: John Smith, Frigg, Breabach, Interference 27. až 28. července - Třebíč - Polanka fest : Chinaski, Mandrage, Rybičky 48, UDG

: Chinaski, Mandrage, Rybičky 48, UDG 11. srpna - Šiklův mlýn - Festival lásky : Ewa Farna, Ben Cristovao, Jakub Smolík

: Ewa Farna, Ben Cristovao, Jakub Smolík 31. srpna - letecké muzeum Koněšín - Happy Faces Festival: Marie Rottrová, Slza, John Kelly

Songy I Wanna Be With You a Celebration jsou zase největšími hity skupiny Fun Factory, která dobývala přední příčky světových hitparád. A do třetice vystoupí anglická popová kapela East 17.

„Zkrátka 90. léta jsou naše srdeční záležitost. Tohle je první akce tohoto zaměření, kterou v Jihlavě pořádáme, a chceme v nich do budoucna pokračovat. Budou to vlastně tři koncerty po sobě,“ naznačuje Lukáš Duben, jednatel pořádající agentury Vysočina média.

„První z koncertů začne ve 20 hodin a pokračovat se bude až do dvou hodin do rána v podobě retro party v duchu 90. let,“ doplnil Duben.

Na třídenní Vysočina fest se vrací kapely Kabát i Chinaski

Pomalu se blíží šestý ročník divácky oblíbeného festivalu Vysočina fest. V areálu letního kina v Jihlavě návštěvníky opět čeká třídenní hudební maraton.

Hlavní hvězdou bude kapela Kabát, která do Jihlavy dorazí po roční pauze. Zahájí zde sérii svých letních festivalových koncertů Léto fest.

„Vystoupení Kabátů je vždy velkolepá show plná světelných a pyrotechnických efektů. Posluchači se mají určitě na co těšit. Na pódiu by měla Kapela hrát nejméně 75 minut. Součástí vystoupení bude i host. Kdo to však bude, je překvapení,“ uvedl mluvčí festivalu Jaroslav Šnajdr.

Dalším hlavním hostem jihlavského festivalu bude skupina Chinaski. Ta se zde objeví po roční pauze, ale tentokrát v novém složení. Z dalších kapel se do Jihlavy chystají například MIG 21, Monkey Business, Wanastowi Vjecy či Jelen.

Zbývají poslední vstupenky, co nevidět bude vyprodáno

Oficiální začátek festivalu je stanoven na 5. července, ale Jihlava začne kulturně žít už o den dřív. To bude na Masarykově náměstí přichystán hudební doprovodný program. Představí se skupiny Čardáš klaunů, Vigo, Nádech a některé další regionální kapely. Tento program bude pro návštěvníky zdarma.

Josef Vojtek z Kabátu v pražské O2 areně (28. listopadu 2017)

Zatímco loni touto dobou byly již vstupenky na Vysočina fest vyprodané, letos jsou stále ještě k sehnání za 1 300 korun. „Zbývají poslední lístky. Očekávám, že co nevidět budeme mít opět vyprodáno,“ potvrdila Monika Freibergerová z pořadatelského týmu. Loňský ročník navštívilo za tři dny přes 35 tisíc lidí.



V těchto dnech se začaly přes internet prodávat místa do stanového městečka, které se bude opět nacházet poblíž sportovního areálu Na Stoupách. „Lidé si mohou přesně vybrat místa, která se jim líbí,“ dodal Jaroslav Šnajdr.

Zlatý slavík Karel Gott přijede do Světlé i do Humpolce

Svůj program už zveřejnil také Sázavafest, který se letos uskuteční v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou od 26. do 28. července.

Karel Gott při vystoupení v únoru 2018

„Máme dva hosty, jejichž účasti si velmi ceníme. Jsme rádi, že naše pozvání přijal Karel Gott, který vystoupí v sobotu. Velmi výjimečný dále bude čtvrteční koncert skupiny Kryštof. Je to totiž jedna z velmi mála akcí, které pojedou mimo své vlastní Kryštof Kempy,“ uvedla za pořádající agenturu Andrea Zdarsová. Novinkou letošního roku na Sázavafestu je zahájení prodeje jednodenních vstupenek.

Stále větší oblibu má mezi posluchači humpolecký Bernard fest. Letos nabídne od 22. do 23. června celou řadu zajímavých hostů. A i na humpolecké náměstí například znovu zavítá několikanásobný zlatý slavík Karel Gott. Zahraniční hvězdou sobotního večera pak bude živelná balkánská dechovka v podání režiséra a hudebníka Emira Kusturici a jeho kapely The No Smoking Orchestra.

Michala Davida čeká premiéra po pod širým nebem

Jiný hudební styl nabídne na Vysočině Michal David. Ten se vydává na své nové turné pod širým nebem, které se uskuteční od 1. června do 15. září. Vysočinskou zastávku udělá 15. června v Moravských Budějovicích.

„Open Air koncerty budou pro Michala Davida premiérou, protože takové turné ještě neabsolvoval. Na koncertech se představí nová kapela Kvatro, která Michala Davida bude doprovázet. Těšit se můžete také na speciálního hosta - zpěvačku Markétu Konvičkovou, a na nový koncertní program,“ avizovala mluvčí pořádající agentury Monika Freibergová.

Vysočina patří tradičně i folkovému hudebnímu žánru. Také letos se uskuteční v pohádkové Telči festival Prázdniny v Telči, který patří k nejdelším a nejdéle trvajícím festivalům u nás. Účast tentokrát potvrdil například známý irský písničkář Glen Hansard. Na telčském zámeckém nádvoří vystoupí s kultovní irskou kapelou Interference, ověnčenou mnoha cenami.

Množstvím zahraničních hostů se už tradičně pyšní festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou.

Hlavní program letošního ročníku chtějí organizátoři teprve zveřejnit, ale už teď je jasné, že zde vystoupí například finská kapela Frigg. Z Velké Británie dorazí písničkář John Smith, dvojice Josienne Clarková a Ben Walker a skotská kapela Breabach.