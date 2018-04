Brod rozhodne o výstavbě hřišť za miliony, chce je stihnout do voleb

Pondělní jednání brodských zastupitelů proto bude výjimečné. Tolik nových veřejných hřišť najednou ještě nikdy neřešili. Navíc to nejsou akce, s nimiž by letošní rozpočet počítal. Pokud by zastupitelé na vše kývli, budou muset najít více než 15 milionů korun navíc.



„Peníze by nebyly až takový problém. Díky solidnímu hospodaření je na účtech máme. Bude záležet jen na prioritách jednotlivých zastupitelů,“ říká místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Právě on je navrhovatelem všech bodů týkajících se hřišť.

Až na jednání se vyjasní, zda stavby budou chtít zastupitelé dokončit už do voleb. V případě skateparku a hřišť pro parkour i workout jde jen o zařazení investic do chystaných akcí. Nicméně pokud k tomu bude vůle, mohou zastupitelé rovnou schválit i jejich realizaci.

Skatepark se může stát součástí areálu letního koupaliště

Nejdál k ní zřejmě bude u skateparku. Jeho vybudování se v minulosti neobjevovalo v žádných plánech radnice. Vyžádala si ho až veřejnost, která loni na podzim v anketě absenci vyhovujícího areálu pro skateboarding překvapivě označila za největší problém města.

A od té doby se jednotlivé strany a uskupení předhání v tom, kdo ho zajistí. Za skatepark zpočátku bojovala zejména místostarostka Ivana Mojžyšková (ČSSD), nyní štafetu přebírají Piráti, kteří budou chtít do brodského zastupitelstva vůbec poprvé.

Při hledání vhodného prostoru pro skatepark však až dosud vedení města naráželo. Nyní přišlo s lokalitou u letního koupaliště v Chotěbořské ulici směrem k parku Budoucnost. I když ani to ještě není úplně jisté.

„Skatepark by se stal součástí areálu koupaliště, návštěvníci by mohli využívat jeho zázemí včetně toalet a občerstvení, prostor by byl oplocený. Mohly by se tu pořádat soutěže a nebyl by problém s hlukem,“ vyjmenovává Jan Kerber, zástupce místního sdružení Pirátů.

Podle Honzárka však není jisté, zda by se veškerá příprava stihla už letos. Na skatepark ještě není projekt, chybí stavební povolení, zákonné lhůty má i soutěž na dodavatele.

Tréninkové hřiště s umělou trávou pro softbalové šampionáty

Rychlejší by měla být hřiště na parkour a workout. Ani ta ještě nemají schválené umístění. „Přemýšlíme o ZŠ Wolkerova nebo Plovárenské, kde by se stávající workoutové hřiště rozšířilo,“ pravil Honzárek.

S požadavkem na umělou trávu přišli softbalisté. Ti v Hippos Areně budou letos pořádat mistrovství Evropy a v roce příštím mistrovství světa. „Pořadatel požádal město o zřízení tréninkové plochy v místě víceúčelového travnatého hřiště v areálu Plovárenská,“ stojí v podkladech pro jednání zastupitelů s tím, že ideální by byl umělý trávník.

To Rákosníčkovo hřiště není pro město velkou starostí. Brod uspěl v hlasování a zřídí ho společnost Lidl - v lokalitě nad Pivovarským rybníkem nedaleko ZŠ Wolkerova. Hřiště pro nejmenší o rozměrech 17 krát 14 metrů, s osmi herními prvky a v ceně necelých dvou milionů by mělo být hotové během několika měsíců.