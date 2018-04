Místo dopravního hřiště slouží i srolovaný koberec, veřejnost má smůlu

Maminka Miroslava chtěla zpestřit svým dětem ježdění na kole a také je něco přiučit o silničním provozu. V Havlíčkově Brodě, kde žije, však na dopravní hřiště nemohla. Žádné tu momentálně není. Musela proto na vlak a do Přibyslavi.



„Je to škoda. Každé město nějaké dopravní hřiště má, jen Brod v tomto ohledu nenabízí nic. Ježdění kolem řeky a po bruslařském oválu děti nebaví věčně a z dopravní výchovy se tam mohou naučit jen to, že se jezdí vpravo,“ vykládá matka sedmiletého syna a čtyřleté dcery.

Havlíčkův Brod však dopravní hřiště má. Jen je po většinu roku ukryté ve skladu. A to doslova. Kraj Vysočina totiž pro Brod za zhruba milion korun pořídil jeho mobilní verzi. Hřiště je nakreslené na dvaadvaceti rolích fólie. Pracovníci technických služeb ho umí během dvou hodin sestavit. Na přelomu jara a léta bývá na zimním stadionu.

„I přes rekonstrukci technologií stadionu bude v provozu od 10. května do 27. června. Prostřídají se na něm děti všech škol z celého okresu,“ uvedla mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Jenže když si jdou odpoledne nebo o víkendech na kole zajezdit děti s rodiči, mají smůlu. Na přenosné dopravní hřiště se nedostanou. „Jeden rok jsme hodiny pro veřejnost uspořádali, ale v kryté hale a v létě o to nebyl zájem. Jezdily tu dvě děti, přitom u hřiště musel být po celou dobu dozor,“ vysvětlila mluvčí.

Rájem pro maminky a děti se stalo dopravní hřiště v Přibyslavi

Podle údajů, jež poskytla krajská koordinátorka BESIP na Vysočině Veronika Vošická Buráňová, je v kraji celkem 18 dětských dopravních hřišť. Z toho dvě jsou mobilní - vedle Brodu jím disponuje i Chotěboř. „Jedná se o hřiště z pryžových pásů,“ uvedla Vošická.

„Každý rok ho připravíme na ploše zimního stadionu, vždy v období května a června,“ přibližuje chotěbořský starosta Tomáš Škaryd. Jenže ani toto hřiště není veřejně přístupné kdykoliv. Slouží hlavně školám. „Návštěva veřejnosti je na domluvě,“ podotýká starosta.

Ve městech, která mají dopravní hřiště venkovní, s jejich návštěvou není problém. Jsou otevřená celoročně a s výjimkou několika málo rezervovaných hodin pro školní výuku jsou volně přístupná.

Právě v již zmíněné Přibyslavi je dopravní hřiště nové a solidně vybavené. Otevíralo se před dvěma roky a hned se stalo rájem maminek a dětí. „Rovné silničky, herní prvky, ale i oplocení nabízí dětem dostatek vyžití a hlavně bezpečné prostředí,“ vyzdvihuje Vošická.

V Humpolci se jezdí mezi stromy, v Třešti na starém zimáku

Za nejkrásnější na Vysočině však považuje hřiště v Humpolci a ve Velkém Meziříčí. „Dokonale se tam podařilo propojit přírodní park, dostupnost zázemí a moderní hřiště včetně funkční zvukové signalizace a semaforů,“ chválí.

V dopravní výchově patří Vysočina v Česku ke špičce Základní školy i BESIP kladou v posledních letech velký důraz na dopravní výchovu ve školách. S jejími základy se děti seznamují postupně už od školky, nejintenzivněji se jí ale věnují kolem deseti let. Právě v tu dobu už mohou samy na kole na silnice a z hlediska bezpečnosti je toto období nejrizikovější. „Vysočina se může pyšnit kvalitním systémem dopravní výchovy a proučeností žáků. Ta ve 4. ročníku dosahuje více než 80 procent, což je jedno z nejvyšších čísel v Česku,“ konstatuje koordinátorka BESIP pro Kraj Vysočina Veronika Vošická Buráňová. V některých městech má dopravní výchova dlouhou tradici. Příkladem je Třebíč, kde si loni připomněli 40. výročí založení dopravního hřiště. Při oslavě se sešli lidé, kteří ho zakládali. „Tradice dopravní výchovy je tu velice silná, má oporu i ve vedení města. Dopravní hřiště je vytíženo od jarních do podzimních měsíců po celé dny. Probíhá zde nad rámec dopravní výchovy i výuka dětí mateřských škol či hodiny pod vedením lektora pro veřejnost,“ dodala Vošická.

„Není to jen pár nakreslených silnic na asfaltu. Je to opravdu krásná a zdařilá síť cest mezi stromy v přírodě. Součástí hřiště je i altán a sklad na kola, v letošním roce přibudou sociální zařízení,“ popisuje hřiště v parku u bývalé nemocnice humpolecký starosta Jiří Kučera.

Neobvyklé dopravní hřiště vzniklo o loňských letních prázdninách v Třešti. Je namalované bílou a modrou barvou na ploše bývalého zimního stadionu. Zasloužily se o něj učitelky zdejší základní školy.

„Ve městě chybělo, museli jsme s dětmi jezdit do Jihlavy a to nebylo jednoduché. Přesvědčili jsme vedení města a to ho nechalo nalajnovat. Základní přenosné značky máme už asi dvacet let, ještě z dob, kdy se uvažovalo o vybudování velkého dopravního hřiště,“ vysvětluje ředitel třešťské školy Václav Trnka.

„Hřiště nepatří k nejkrásnějším, ale je obdivuhodné, že někdo našel odhodlání a v dnešní uspěchané době položil základní kámen dopravní výchovy ve městě,“ oceňuje krajská koordinátorka BESIP.

Bystřice i Jihlava chtějí své nedostatky rychle napravit

Tu momentálně nejvíce mrzí případ Bystřice nad Pernštejnem. Ta dokázala v posledních letech investovat miliony do dětských hřišť, ale hřiště dopravní zatím nemá.

Podle starosty Karla Pačisky by se to brzy mělo změnit. „O problému víme a řešíme ho. Zatím se nám nedaří najít vhodný prostor. Přemýšleli jsme o oválu, kde se konají dětské akce, ale místo nám přišlo odlehlé. Máme obavu, aby se tam hřiště neničilo. Věřím ale, že do dvou let dopravní hřiště mít budeme.“

Velké úpravy dosluhujícího a nevyhovujícího dopravního hřiště chystá i Jihlava. Dojít by k nim mohlo do dvou let - v souvislosti s budováním cyklostezky od Brněnského mostu ke Staré plovárně.

„Projekt za celkem 15 milionů korun bude vedle cyklostezky řešit i výměnu povrchu na dopravním hřišti a stavbu nové budovy,“ prozradil mluvčí magistrátu Radek Tulis.