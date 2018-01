Hrad Lipnice se mění před očima. Opraven bude Thunovský palác i cesta

„Lipnice je známá tím, že se v jejích sutinách našel poklad svého druhu: veliký soubor gotických kamnových kachlů, tedy zbytků kachlových kamen, které kdysi vytápěly místnosti hradu. Soubor je archeologicky výjimečný, tak chceme ukázat nejen kachle, ale i to, jak lidé ve středověku ty obrovské místnosti vytápěli. Pro mnohého to bude možná překvapením,“ přiblížil kastelán hradu Marek Hanzlík.

Expozice by měla být letos dokončena. Mezitím nepřetržitě pokračují práce na opravách druhého patra Thunovského paláce hradu.

„Předpokládáme, že už patro na sezonu budou moci návštěvníci navštívit. Umístili bychom tam nějakou malou výstavu,“ řekl Hanzlík.



Letos hrad také čeká dokončení rekonstrukce přístupové cesty a úprava jejího okolí. U cesty také přibude pátá a poslední lampa orientačního osvětlení. Čtyři lampy ve stylu historických plynových luceren už nyní cestu osvětlují.

„Lampy jsou v dobovém stylu a svítí záměrně poměrně slabě, aby neoslňovaly toho, kdo by se na hrad díval odspodu. Nechceme okolí hradu přesvětlit,“ popsal kastelán.

Lampy jsou součástí přístupové cesty, která zde je už padesát let vydlážděná klasickými betonovými panely. Ve své době totiž vznikla pouze jako provizorní.

Hrad se dlouho opravoval a cesta byla budována proto, aby se k němu mohla dostat těžká mechanizace.

V sedmdesátých letech se plánovala dostavba hradu

„Dneska už víme, že hrad se v nějakém velkém rozsahu v námi dohledné době rekonstruovat nebude, žádné větší práce už nás tam nečekají. Teď tedy po této větší investici, kterou na jaře dokončíme, se sundá lešení a pak se budeme moci pustit do cesty,“ řekl Hanzlík.



V sedmdesátých letech se ujala koncepce, že hrad Lipnice, zničený mimo jiné i po požáru v roce 1869, se dostaví a vznikne v něm velká expozice humoru a satiry. Humoristu Jaroslava Haška, který na Lipnici mimo jiné psal svého slavného Švejka, totiž socialistický režim ctil.

„Jenomže do roku 1983, tedy ke 100. výročí Haškova narození, se ten projekt nepodařilo dokončit, jak bylo plánováno, a pak to celé usnulo. Nezrekonstruovaná část skončila ve fázi hrubé stavby, která se postupně od devadesátých let zpřístupňuje návštěvníkům,“ vysvětlil kastelán Hanzlík.

Z historického interiéru hradu se nedochovalo do současnosti patrně nic. Druhé patro Thunovského paláce budou vyplňovat krátkodobé malé výstavy, uskuteční se tam i divadelní představení a koncerty.

Z okna kaple svítila protestantská červená hvězda

Zajímavé novinky se však návštěvníci Lipnice dočkali už loni na začátku adventu. Ve venkovním okně hradní kaple správci hradu rozsvítili červené světlo.

„Byla to takzvaná ochranovská neboli moravská hvězda. Je to tradice související s odchodem protestantů z Čech, kdy jejich část hlavně ze severní Moravy odešla do Lužice. Vesnice, do které přišli, se jmenovala v češtině Ochranov, odtud ten název. Tam začali protestanté ve velkém vyrábět tyto hvězdy, vyvážely se do Ameriky,“ popsal lipnický hradní pán Hanzlík.

Do dálky viditelné červené světýlko v okně kaple vzbudilo pozornost. „Osobně nemám příliš rád vánoční osvětlení ve městech a na památkách, protože často je moc křiklavé, nebývá vkusné a dává příliš mnoho prudkého světla. Sama Lipnice už má centrum městečka osvětlené velmi silnými světly, proto bylo tohle naše světýlko na hradu spíše takové neokázalé,“ míní Hanzlík.



V prosinci atraktivní mohutný hrad v Lipnici prožil další z návštěv filmařů: tentokrát v hradním sklepení Česká televize natáčela další pokračování seriálu tajemných detektivních příběhů Labyrint.