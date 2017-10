Hrad Kámen bude rozlehlejší, návštěvníci po opravě půjdou i do kaple

Vesnici Kámen čekají brzy dvě významné události, na něž místní čekali desítky let. Příští rok se začne stavět obchvat na frekventované silnici první třídy, která obcí prochází. Zároveň jsou už ve finále jednání vedoucí k tomu, že se po dlouhé době opraví a zpřístupní další část hradního areálu.

Konkrétně jde o kapli Panny Marie Bolestné. „Byla postavena roku 1667 jako hrobka rodu Malovců, tehdejších majitelů hradu Kámen. Tím pádem logicky patří k hradu. Je to velikostí spíš kostel,“ popsal František Hofman, starosta obce.

Část varhan shodili z kůru

Jenže vnitřek je podle Hofmana od dob socialismu zdevastovaný. Dokonce kdosi shodil dolů z kůru část varhan. Před patnácti lety byla kaple administrativně přepsána do majetku církve. Ta ji ale nevyužívá.

„Nepotřebujeme ji pro každodenní liturgickou činnost,“ uvedl Miroslav Bína, mluvčí Biskupství českobudějovického.

Proto souhlasí s bezúplatným převodem kaple do majetku Kraje Vysočina. A to za podmínky, že se využije pro kulturní a společenské účely. Tedy že se stane součástí prohlídkové trasy hradu.

„To je pro nás určitě přijatelné,“ dodal mluvčí. V současnosti už jsou připravené darovací smlouvy týkající se kaple i movitých věcí.

Kraj se o raně barokní stavbu zajímá už delší dobu. „Je to zajímavá a velmi zachovalá památka. Chceme, aby byla napojená na hrad, bylo by to jeho zatraktivnění. Opravdu už ale kaple velmi chřadne, neměla desítky let téměř žádnou péči,“ sdělil Ladislav Seidl, šéf krajského odboru kultury a památkové péče.

Projekt je připravený

Už před lety na hejtmanství plánovali, že tento historický objekt opraví za pomoci norských fondů. To ale nakonec nevyšlo.

„Ale připravila se projektová dokumentace na stavební obnovu, takže papírově je to nachystané,“ doplnil Seidl.

Památky se ale v současnosti opravují ve velkém, takže stavební firmy i restaurátoři mají hodně zakázek. To by mohlo rekonstrukci o nějaký čas oddálit.

Jisté je, že na opravu nebude možné čerpat evropské dotace. Přispět by ale mohlo ministerstvo kultury. Starosta Hofman už začátkem letošního roku ujistil vedení kraje, že obec se chce podílet velkou měrou na opravě poškozené střechy i na další rekonstrukci.

Má také velký zájem na tom, aby se památka znovu stala součástí hradu a otevřela návštěvníkům. Dnes hned vedle ní jezdí ve všední dny kamion za kamionem. Vede tudy rušná silnice mezi Pelhřimovem a Táborem. Příští rok se ale začne stavět obchvat Kámene za stovky milionů korun.

„Sám už tomu věřím. Průjezd po silnici středem vesnice už je totiž neúnosný,“ poznamenal starosta.

Kapli u dnešní hlučné silnice nechal postavit majitel panství a hradu Kámen Jan Kryštof Malovec. Je už ale více než třicet let zavřená.

Nyní hůře vypadá uvnitř než zvenku. V havarijním stavu je zejména vzácný původní barokní mobiliář.