VIDEO: Příznivci železnice v Telči obdivovali lokomotivu z roku 1901

7:50 , aktualizováno 7:50

Lidé, kteří se zajímají o historii železnice, si o víkendu udělali výlet do Telče na Jihlavsku, aby si připomněli 115 let od zahájení provozu na trati Schwarzenau - Slavonice - Telč a 120 let železnice mezi Telčí a Kostelcem.