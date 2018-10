Židovský pamětník pátrá po osudech předků. V Jihlavě za války trpěli

„Na tramvajové koleje jsme pokládali šestáky“ V tomto domě v současné Mahlerově ulici žili Steinerovi, když se jim v roce 1938 narodil syn Mirek. Dvourodinná vila, v jejímž přízemí měli Steinerovi byt, stojí hned vedle pivovaru. „Takže jsem od první chvíle života vdechoval vůni praženého sladu. Kdekoli na takovou vůni narazím, zprostředkuje mi vzpomínku na domov. I v daleké cizině,“ vypráví jihlavský rodák Miroslav Steiner. V Mahlerově ulici 25 bydlel s rodiči a sourozenci, než je z domu vyhodilo gestapo. Byt potřebovalo pro jednoho ze svých úředníků pracujících v nedaleké a také zabrané sokolovně. Jako dítě měl Mirek kolem sebe řadu hochů stejného věku. Nerozeznával, kdo se dal k Němcům a kdo byl stejně jako on takzvaný protektorátník. „Němečtí kluci mi pomáhali slepit draka, hráli jsme na ulici fotbal a nikdo se neptal, koho volí moje maminka nebo tatínek. S dospělými to asi bylo složitější,“ říká muž, který letos v listopadu oslaví osmdesátiny. Mezi hochy se domlouvali trochu česky, trochu německy. „Prostě po jihlavsku - pisl bémiš, pisl dajč, pisl supe, pisl flajš,“ dodává. Už jako kluka bavilo Miroslava kutit něco s elektronikou. Vyrobil si třeba krystalku - jednoduché rádio. „Poslouchalo se na sluchátka, tenkrát 4 000 nebo 2 000 ohmů, to byla největší investice,“ uvádí. S kamarády ale měli i čas na lotroviny. „Jako školáci jsme na koleje pokládali šestáky ze zinkové slitiny. Ty tramvaj krásně rozválcovala,“ prozrazuje Steiner. Poté, co se rodina (už bez otce) odstěhovala z Mahlerovy ulice, bydlela za hotelem Hvězda v tehdejší Maternově, dnešní Kosmákově ulici. „Ten dům už je zbouraný, bývalo tam za války truhlářství Policar. Barák měl třípatrové podzemí, v tom nejspodnějším stála asi metr vysoko voda,“ vykládá Steiner. Prostoru k živobytí moc neměli. „Já, moje sestra a starší bratr s maminkou jsme tam obývali jeden pokoj, k tomu kousek klenuté chodby a voda i záchod na pavlači. Do pokoje se vešly dvě postele, ale spali jsme na nich čtyři, jinak to nešlo,“ vzpomíná jihlavský rodák. V roce 1944 po prázdninách měl jít do školy v Brněnské ulici. Jenže se vzděláváním to už bylo špatné, protože učitelé často prchali - směr Rakousko. Do druhé třídy pak šel tam, kde funguje nynější střední zdravotnická škola v Husově ulici. Předtím za války tam sídlilo učiliště leteckých mechaniků. „Ve školním dvoře bylo hodně motorů z letadel, třeba z letounu Focke Wulf nebo Junkers Stuka. To byl můj první kontakt s technikou, která mě pak provázela po celý život,“ říká muž, jenž později vystudoval elektrotechniku na ČVUT. Po srpnu 1968 s manželkou emigrovali do Německa. V bytě v Mahlerově ulici po druhé světové válce bydlela sestra jeho maminky.