Dívka z Jihlavy získala práci snů, stala se masérkou císařovny Sisi

O vraždě císařovny se nikdo v Jihlavě neodvážil mluvit Atentát na císařovnu Sisi v Ženevě spáchal italský anarchista Luigi Luccheni. Tímto pilníkem ji bodl do hrudi. Dostal doživotí, nakonec ale spáchal 19. října 1910 sebevraždu. Byla sobota 10. září 1898, po osmé hodině večer. Právě v tu chvíli do Jihlavy dorazil privátní telegram se šokující informací o zabití císařovny Alžběty v Ženevě. „Nikdo té hrůze nechtěl věřit. Tu zprávu si lidé nenápadně šeptali, protože si to nikdo netroufal vyslovit nahlas,“ popisovaly atmosféru německy psané noviny Mährischer Grenzbote. V neděli už se na domech začaly objevovat první černé vlajky. Někteří lidé je vyvěsili sami od sebe, jiní po intervenci strážníků. „Policajti musili chodit po domech, aby jihlavští Němci své domy smutečními prapory ozdobili,“ referovaly tehdejší Jihlavské listy. Radní se na smutečním zasedání sešli až v průběhu týdne. Starosta Fritz Popelak tehdy pobýval na dovolené ve štýrském městě Voitsberg a místostarosta Vinzenz Inderka se vracel z cesty teprve v pondělí 12. září. Až pak mohl zasedání svolat a připravit si smuteční řeč. „Krutá smrt se znovu poohlédla po sídle našeho císaře a tentokrát vedla ruku zločince, aby zastihl svou oběť,“ zmínil v úvodu svého projevu na radnici. Týden po smrti císařovny se v kostele svatého Ignáce konala smuteční bohoslužba. Naplánovaná byla na 10. hodinu. Již o půl hodiny dřív se ve městě rozezněly zvony, také se rozsvítily plynové lampy. Všechny obchody měly být zavřené od půl deváté až do konce bohoslužby, tedy do 11. hodiny. Mši sloužil farář Alexander Beckert. „Na náměstí se sešlo velké množství lidí. Bylo jich o to víc, že pracovnice továren mohly odejít z práce o půl desáté,“ líčily Mährischer Grenzbote. V chrámu prý byla hlava na hlavě, plné byly i chóry po stranách. O den později se konala smuteční bohoslužba také v evangelickém kostele svatého Pavla.