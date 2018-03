V jihlavském lesoparku padne jen desetina označených stromů, plošné kácení nehrozí

Velké znepokojení mezi obyvateli Jihlavy vyvolalo množství očíslovaných stromů v lesoparku Heulos.

Lidé nabyli dojmu, že všechny takto označené vzrostlé dřeviny, kterých je 201, budou pokáceny.

Na sociálních sítích se hned po zveřejnění fotografií strhla ostrá diskuse a protesty. „Kůrovec na listnáčích? To asi ne. Spíš parkoviště,“ uvažovali lidé nad tím, proč jsou všechny stromy takto posprejované. „To snad nemyslí vážně! Snad nenechají zmizet celý park,“ vyjadřovali znepokojení nad tím, že by v lesoparku, který je vyhledávaným místem k procházkám, mohla vzniknout nevzhledná holina.

Očíslované stromy se nacházejí v místě, kterému se říká Hrádeček. Zalesněný pozemek o výměře více než 22 tisíc metrů čtverečních je ve vlastnictví ministerstva vnitra, stejně jako sousední budova sloužící jako ubytovna Policie ČR.

Policejní prezidium i jihlavský magistrát obavy občanů z rozsáhlého kácení mírní.

Barva zmizí. Většina stromů ne

Ve skutečnosti jsou stromy označené kvůli tomu, že jejich zdravotní stav posuzoval soudní znalec se specializací na hodnocení stavu dřevin, kácení a diagnostiku stromů a znalec na oceňování zeleně a škod. Posudek si nechalo zpracovat policejní prezidium.

„Důvodem byly silné větrné poryvy v roce 2017, kvůli nimž došlo k narušení většího množství stromů v této lokalitě. To vedlo k požadavku na zjištění jejich zdravotního stavu,“ vysvětluje Ivana Nguyenová z tiskového odboru Policejního prezidia ČR.

Místní šetření se konalo na konci roku 2017. „Dendrolog dřeviny posoudil a navrhl ošetření pro každý strom zvlášť. V posudku, který máme, jsou stromy označeny právě podle těchto čísel,“ připomíná vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy Katarína Ruschková s tím, že barva ze stromů po nějaké době sama zmizí.

Dendrolog zjistil, že u některých dřevin je nutné udělat zdravotní prořez. U dvaceti z nich navrhl pokácení z bezpečnostních důvodů.

„Stromy navržené k pokácení jsou především jehličnany. Ve většině případů jsou už suché,“ poznamenala Olga Dvořáková, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny jihlavského magistrátu.

Čeká se na povolení magistrátu

Policejní prezidium nyní čeká na vyjádření odboru životního prostředí jihlavského magistrátu ve věci povolení kácení a náhradní výsadby. „V případě kladného stanoviska se kácení a prořez uskuteční ještě do konce března,“ uvedla Ivana Nguyenová.

Úředníci z jihlavského magistrátu nemají proti pokácení dvacítky stromů námitky. „V nejbližší době by toto kladné rozhodnutí mělo nabýt právní moci. Uložena byla i náhradní výsadba osmi kusů dřevin. Není to mnoho, ale počítáme i s přirozenou obnovou lesa, která je v této lokalitě úspěšná,“ dodala Olga Dvořáková s tím, že kompletní kácení by se tak mělo stihnout do konce vegetačního klidu. Tedy do konce března.

Probírky jsou na více místech

Pěstební probírky se během prvních tří měsíců roku uskutečnily i na dalších místech v Jihlavě. Například v lokalitě ulic Telečská a Ke Skalce se kácely stromy nemocné, poškozené nebo nevhodně umístěné.

„V některých případech se také kácí stromy, které jsou v kolizi se stavbou nebo rekonstrukcí. Součástí akce je také úprava keřů a následné zasazení nových stromů na místech, kde pro ně bude vhodný prostor,“ uvedl k zásahům do zeleně mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis

Pravidelné jarní prořezávky dělali i pracovníci Povodí Moravy podél toku řeky Jihlavy.