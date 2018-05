Herec Navrátil stáhl kandidaturu do Senátu za TOP 09, nemá podporu

17:58 , aktualizováno 17:58

Oldřich Navrátil zůstane u herectví, do Senátu za TOP 09 na Třebíčsku kandidovat nebude. „Stáhli jsme to, dnes se to rozhodlo,“ uvedl pozdě odpoledne Navrátil.