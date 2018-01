Majitel zboural barokní dům v Brodě. Trestní oznámení podalo ministerstvo

Od doby, kdy majitel dům zboural, si úřady spolupráci s ním pochvalují. „Odbor památkové péče nařídil zabezpečení staveniště, zamezení přístupu, aby se minimalizovala případná možnost zranění, a přikrytí sutin a kamenů proti vodě. Vlastník objektu ve všem příkladně spolupracuje,“ konstatoval tajemník havlíčkobrodské radnice Václav Stejskal.

„Přijde mi to úsměvné. S úřady spolupracuji od samého počátku, dělám jen to, co mi řeknou, přesto čelím trestnímu stíhání,“ podivuje se Karel Přibyl.

Dům č. p. 205 v Kozí ulici Dům s číslem popisným 205 v Kozí ulici v Havlíčkově Brodě představoval barokní jednopatrový řadový šířkový domek městské chudiny.

Stál v těsném sousedství hradební zdi, k níž byl doslova přilepen.

Podle památkářů představoval zajímavý doklad konzervativnosti držení starých parcel.

Středověká komunikace (Kozí ulice) z roku 1310 je analogická se Zlatou uličkou v Praze.

Dům číslo 205 byl památkově chráněn od 3. května 1953.

Známý havlíčkobrodský gynekolog a někdejší ředitel nemocnice dům v těsném sousedství své ordinace v Kozí ulici v centru města koupil na počátku loňského roku. Neudržovaný, avšak památkově chráněný dům chtěl opravit. V patře vybudovat prostory k bydlení, v přízemí malou provozovnu.

Jenže v říjnu se pustil do rekonstrukce, aniž by měl patřičná povolení. Během pár dní památkové stavení téměř srovnal se zemí. A s ním i zhruba deset metrů historických hradeb.

Vypadalo to, že tak učinil proto, aby se suť ze staveniště snáze odvážela. Už dříve Přibyl vysvětlil, že dům nechal strhnout na doporučení statika. Při práci na zabezpečení domu se totiž propadl střešní krov a hrozilo, že se dům nekontrolovaně zřítí a někoho zraní. Za tím si stále stojí.

Policie zatím odmítá podat bližší informace

Přestože se držel doporučení statika, zajímá se o demolici kulturní památky policie. Případ prošetřuje jako trestný čin zneužití vlastnictví a poškození cizí věci. „Případ i nadále prověřujeme, v tuto chvíli k němu není možné podat bližší informace,“ odmítla prozradit, jak je vyšetřování daleko, policejní mluvčí Stanislava Miláčková. Nedokázala při tom odhadnout, jak dlouho ještě prošetřování potrvá.

Karel Přibyl policejní šetření komentovat nechce. Odmítl prozradit, zda už se vyšetřovatelé na něco dotazovali nebo jestli už byl třeba na služebně podávat vysvětlení.

Jakmile zbourání domu začala prošetřovat policie, dal od celé věci ruce pryč havlíčkobrodský městský úřad. Ten zprvu hodlal zahájit s vlastníkem nemovitosti hned dvě správní řízení.

„Do doby, než policie určí, zda šlo o trestný čin, či přestupek, nekonáme žádné kroky. Pokud půjde o trestný čin, případ se bude řešit v trestněprávní rovině. Pokud vyšetřovatelé naznají, že šlo pouze o přestupek, správní řízení zahájíme,“ vysvětlil tajemník Stejskal.

Policejní vyšetřování demolice domu iniciovalo ministerstvo kultury. To v postupu vlastníka vidí obrovský problém. „Vzhledem k tomu, že jsme podali trestní oznámení, je zjevné, že jde dle mínění našich odborníků o porušení zákona o památkové péči,“ vzkázala stručně mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Sám Karel Přibyl vnímá takový postup jako příliš drakonický a zároveň jako kampaň proti své osobě. „Nikdy jsem nechtěl dům zbourat a stavět zde něco moderního. Mým záměrem bylo vrátit ho do historické podoby a vybudovat z něj objekt, který se dá užívat. Chtěl jsem, aby Kozí ulička opět měla své kouzlo. Vždyť během posledních osmdesáti let na ten dům nikdo nesáhl,“ pravil Přibyl.

Jak dodal, i v budoucnu chce vždy postupovat dle doporučení a nařízení jednotlivých úřadů, odborů a památkářů. Je připraven jim v dohledné době předložit další detailní návrhy, jak dům i hradby dát znovu do pořádku.