Jihlavská speciální rota tahá kamiony i spadlé lávky. Jen to málokdo ví

Areál v jihlavské Kosovské ulici byl otevřen v prosinci 2015, jeho vybudování stálo 129 milionů korun, které z 85 procent zaplatila EU v rámci Integrovaného operačního programu.

K čemu jihlavská rota slouží Záchranný útvar při hasičském záchranném sboru funguje pod velením v Hlučíně. Další pobočka útvaru je vedle jihlavské roty také ve Zbirohu.

Jihlavská rota byla v areálu bývalých kasáren na Brněnském kopci otevřena v prosinci 2015, do zásahů začala být nasazována po zacvičení svých zaměstnanců od poloviny roku 2016.

Zájemci o práci v rotě musejí mít maturitu technického směru nebo z oboru požární ochrana, absolvovat zdravotní a psychologické testy a zkoušky fyzické zdatnosti.

Primárním cílem činnosti útvaru je pomoc při povodních a jiných živelních pohromách.



„Roční provozní náklady roty činí 2,2 až 2, 5 milionu korun,“ uvedl Ivo Adámek, mluvčí hasičského záchranného útvaru se sídlem v Hlučíně, jehož je jihlavská rota součástí.



Při otevírání jihlavského areálu na konci roku 2015 zde byla také představena technika, kterou si tehdy hasiči do celé republiky s vysokou spoluúčastí evropských peněz pořídili. Celkem se jednalo o částku, která mnohé omráčila: 1,45 miliardy korun. Od poloviny roku 2016 už se hasiči záchranáři z jihlavské roty účastní zásahů v mimořádných situacích. Čím se tedy zabývají?

„V roce 2016 jsme měli pět samostatných zásahů a spoluúčast na dvaceti dalších, loni se jednalo o osmnáct zásahů a dvacet až třicet spoluúčastí,“ sečetl velitel roty René Skácel. Jeho podřízení se také účastní vedlejších činností, jakými jsou například práce pro policii a celníky či třeba při demolicích.

Z Vrbětic do Cerkve vezli speciální dálkově ovládaný caterpillar

V minulých dnech hasiči z Kosovské zasahovali při sněhové kalamitě, kdy vyprošťovali zapadlé kamiony na dálnici. „Předtím jsme pomáhali také s kolovým nakladačem na místě, kde byla po havárii z nákladu rozlitá kyselina. Neutralizovali jsme ji a nakládali,“ popsal Skácel.

Zřejmě historicky nejdéle trvajícím hasičským zásahem na Vysočině byl dvoutýdenní požár skládky štěpku v Nové Cerekvi. A také tam jihlavští hasiči záchranáři přiložili ruku k dílu.

„Jezdili jsme s cisternami, dováželi jsme vodu, obsluhovali jsme velkokapacitní čerpadla. Zajišťovali jsme i podvalník, jímž se tam z Vrbětic převážel speciální caterpillar s ovládáním na dálku, který pracuje na požářišti. Na místě zásahu bylo také pásové rypadlo z Hlučína. Byla to náročná práce,“ popsal Skácel.

Dalším úkolem byla spoluúčast na vyprošťování zřícené lávky v Praze-Troji. „V rámci celého záchranného útvaru jezdíme už tři roky pracovat na likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Plníme tam úkoly, které dostáváme od pyrotechniků,“ vylíčil Skácel. Menším zásahem byla výpomoc při demolici stavby po výbuchu plynu v Liberci.

V Jihlavě je jediné místo na testování brodivosti vozidel

O zásazích jihlavských specialistů se toho veřejnost ale dosud mnoho nedozvěděla. Rota nemá, na rozdíl od klasických krajských hasičských záchranných sborů, vlastní mluvčí či PR oddělení. Je součástí záchranného útvaru z Hlučína. Pokud se tedy objeví informace, že zasahovali specialisté z Hlučína, mohou to klidně být i právě jihlavští hasiči.

V jihlavské záchranné rotě nyní pracuje 34 hasičů, při tabulkové naplněnosti by jich zde mělo být ještě o devět více. „Držíme denní směny od sedmi do patnácti hodin, ve zbylém čase máme připravenou hotovostní jednotku, která je schopna v případě potřeby včetně naložení potřebné techniky vyjet do půldruhé hodiny,“ přiblížil Skácel.

V areálu je 34 kusů těžké techniky včetně vyprošťovacího tanku - ten byl například nasazen v Troji - plovoucího transportéru, těžkých jeřábů a tahačů či záchranného člunu. Připravena k nasazení je i chemická služba.

V Jihlavě je také jako jediný v republice polygon na testování brodivosti vozidel, která hasiči zavádí do svého vybavení. Je zde i sklad vybavení na zapůjčení obcím v případě povodní. A k dispozici je rovněž cvičiště, kde se hasiči záchranáři učí zacházet s těžkou technikou.