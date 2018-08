Hansard znovu přijel na Prázdniny do Telče. Ahóój, zdravil plné nádvoří

Jádrem historického města se nesla vůně grilovaného masa od zdejších stánkářů a z nebe na čekající dav zářily ostré sluneční paprsky, zapadajíce postupně za malebné domečky telčského náměstí.

Glen Hansard dorazil na Vysočinu už poněkolikáté. Nepřijel však sám, nýbrž s irskou kapelou Interference. Jedním z členů skupiny je i zpěvák a kytarista Paul Tiernan. Podle jeho slov jej pojí s Glenem Hansardem mnohaleté přátelství: „Poznali jsme se snad před třiceti lety, to už je dávno. Chodili jsme na návštěvu k Fergusi O’Farrellovi v Dublinu, když byl ještě naživu. Hrávali jsme u něj, bylo to fajn.“

Jméno Fergus O’Farrell, což je někdejší frontman a zakladatel zmíněné kapely Interference, ten večer zaznělo v Telči ještě několikrát. Vystupující na zesnulého muže, jenž zemřel před více než dvěma roky ve věku osmačtyřiceti let, zavzpomínali písničkami i v rámci proslovů mezi skladbami.

Na pódium uprostřed nádvoří renesančního zámku nejprve nastoupilo sedm členů Interference a následně za bouřlivého potlesku i slavný Glen Hansard.

V jedné ruce si přidržoval kytaru, v druhé nesl skleněnou láhev s vincentkou a na ní položený ručník na utírání potu. „Ahóój,“ zaznělo z reproduktorů hezkou češtinou.

„Nejraději mám tři publika: irské, britské a české“

Není divu, že Hansard pozdravil česky. Vždyť v minulosti žil s českou klavíristkou Markétou Irglovou, s níž mimo jiné nazpíval slavný filmový hit Falling Slowly. Za ten také před deseti lety získali Oscara.

Patrně nejslavnější Hansardova skladba, jež má na YouTube desítky milionů zhlédnutí, zazněla i na telčském festivale. Vedle „Falling Slowly“ si naplněné nádvoří mohlo poslechnout dalších více než dvacet písní, například „American Townland“ nebo „Way Back in the Way Back When“.

Vždy, když muzikanti dohráli, ozval se hlasitý potlesk. Zahraniční interpreti pak na oplátku v češtině pronesli: „Děkujeme moc!“

Glen Hansard je znám jako velký příznivec české kultury a kuchyně. Však také z pódia ocenil: „Líbí se mi ta vaše pohostinnost.“

Komplimenty vyslal i směrem k posluchačům: „Jsou dvě, respektive tři publika, která mám ze všech nejraději – irské, britské a české.“

Koncert trval přibližně dvě a půl hodiny. Na jeho konci povstalo celé nádvoří. Hosté z ciziny se tak dočkali v Telči zasloužených ovací.

Svým způsobem šlo o výjimečné představení, neboť spolu s Hansardem kapela Interference nevystupuje často. „Tak třikrát čtyřikrát do roka,“ konstatoval Paul Tiernan.