Občané opět vytipují problémy Brodu. Jenže radnici se je řešit nedaří

Veřejné fórum se v Havlíčkově Brodě koná pravidelně od roku 2015. Tehdy lidé za největší nedostatek vybrali absenci obchvatu kolem města. Letos je rok 2018 a obchvat Brod stále nemá. Ani stavět se zatím nezačal.



V roce 2016 občany nejvíce trápilo parkování ve městě. Nejen v centru, ale i na velkých sídlištích. Během dvou let se v tomto ohledu rovněž nezměnilo vůbec nic. Naopak, letos dokonce muselo ustoupit stavbě krajské knihovny největší parkoviště ve městě.

„Ve všech těchto věcech ale posun nastal. Problematice se věnujeme, pracujeme a hledáme řešení,“ odmítl zjednodušené závěry starosta Jan Tecl.

„Obchvat je záležitostí Ředitelství silnic a dálnic. Jak máme poslední zprávy, je možné, že ještě v letošním roce by mohl začít výběr zhotovitele. To by byla fantastická zpráva,“ konstatoval starosta.

Veřejné forum Letošní ročník Veřejného fóra se uskuteční 12. září od 16:00 v Klubu Oko. Připraveno bude sedm kulatých stolů, u každého se bude řešit jiná oblast: životní prostředí



školství, výchova a vzdělávání

veřejná správa, podnikání, ekonomika a strategický rozvoj města

sociální oblast a zdravý životní styl

kultura, sport a cestovní ruch

doprava a bezpečnost

„stůl mladých“



A parkování? „Máme připraveno několik projektů na zřízení nových parkovacích míst na sídlištích Žižkov, Pražská i na Výšině, rovněž se připravuje projekt v lokalitě u Ledečské ulice,“ prohlásil Jan Tecl.

Veřejná anketa letos bude o něco delší, kvůli volbám

Loni poněkud překvapivě, hlavně díky hlasům mladé generace, byl za největší nedostatek vybrán chybějící moderní skatepark. Ani ten po roce není. Teprve před nedávnem vedení města po mnohaměsíčních diskusích vybralo vhodný pozemek.

„Vybrán byl pozemek ve stráni mezi koupalištěm a domovem pro seniory. Je tam asi tisíc metrů čtverečních rovné plochy,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. „Pokud už to teď nedopadne, nebude to vina města,“ zdůraznil s tím, že je zažádáno o stavební povolení. Samotná výstavba už ale bude na příštím zastupitelstvu.

Nové problémy vyberou obyvatelé dnes odpoledne. „Opět bude připraveno sedm tematických stolů. Z každého vzejdou dvě největší témata,“ představila Marie Kudrnová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21, která veřejné debaty pořádá.

Během dalších týdnů si prostřednictvím veřejné ankety na webu a dotazníků v městském zpravodaji vedení radnice navržená témata ověří. Ta, která v hlasování získají největší podporu, zařadí mezi priority do dalších let. „Pro nové zastupitelstvo to bude návod, na co se co nejdřív vrhnout,“ říká starosta.

„Jen se letos kvůli volbám prodlouží termíny. Anketa bude trvat déle, než byli lidé dosud zvyklí,“ upozornila Kudrnová. Hlasovat bývalo možné obvykle přibližně do konce září až do poloviny října. Letos to bude déle.