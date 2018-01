Firmy sází na benefity, mají za ně i nutričního specialistu či večírek

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel musí poskytnout alespoň čtyři týdny dovolené ročně. Humpolecká společnost Valeo Compressor Europe chce nově jít až na šest týdnů. Mimo to má společnost s více než 1 100 pracovníky v plánu zvýšit měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění na pět procent z hrubé mzdy.



Je to příslib. Kolektivní vyjednávání s odbory totiž ve Valeu v Humpolci ještě bude i po Novém roce pokračovat a letos je vyhrocené.

Vylepšovat podporu penzijního připojištění se rozhodl jihlavský Bosch Diesel. Příspěvek v největším podniku na Vysočině bude nově činit 2 000 korun měsíčně.

A ještě jednou „penzijko“. Tento bonus by se měl zvednout o dvě stovky na 1 000 Kč měsíčně v Jihlavanu. I zde ale ještě nebyla dohoda odborů a vedení podniku podepsána. „Byl by to nárůst o dalších 200 korun měsíčně,“ upřesňuje odborový předák Milan Olišar.

Žďárské Žďas Slévárny už zvýšily příspěvek ze 600 na 700 korun měsíčně. Rovněž zvedly podporu životního pojištění. „Dále jsme vypsali například odměnu za přivedení nového kolegy,“ doplnil generální ředitel Pavel Cesnek.

Kamery chce do autobusů dopravce dávat na pomoc šoférům

Dopravní koncern ICOM transport chystá v tomto roce pro řidiče bonus v podobě kamery do autobusů. „Aby byli v případě nehody při škodné události chráněni,“ vysvětluje generální ředitel Zdeněk Kratochvíl.

Dodává, že ICOM už má benefitů celou řadu - třeba i chytré telefony, zvýhodněné tarify na mobily pro rodinné příslušníky nebo příspěvky na dětské tábory.

„Významným benefitem pro naše řidiče je také vozový park, kdy průměrné stáří autobusu činí 2,8 roku a u nákladního vozu je to 2,5 roku,“ sdělil Kratochvíl.

Krajský úřad teď zavádí jako nový benefit gratulaci k životnímu jubileu, a to k 60. narozeninám.



Výrobce lokomotiv CZ Loko, který má jeden ze svých závodů v Jihlavě, již od října zvýšil příspěvky na životní pojištění zaměstnanců. „Ty se pohybují od 300 do 800 korun a jsou závislé na počtu odpracovaných let v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou. Obnovili jsme i poukázky Ticket Multi na volný čas zaměstnanců,“ dodává personální ředitel Tomáš Brancuzský.

Havlíčkobrodská maloobchodní firma - COOP družstvo HB - připravuje v průběhu prvního kvartálu navýšení sazby stravenek ze současných 80 na 100 korun.

Ohled na zdravý životní styl zaměstnance i lepší parkování

V Přibyslavi je významným zaměstnavatelem společnost ACO Industries. Jak je na tom s novými benefity? „Loni jsme zahájili například rozsáhlý projekt ACO Zdravá firma, ve kterém budeme pokračovat i letos, a to hned v lednu, kdy budou naši zaměstnanci moci využít konzultace s nutričními poradci,“ nastínila specialistka marketingu Zuzana Siwková.

V jihlavském Motorpalu již v půli loňského roku pro zaměstnance zavedli možnost čerpání služeb a nákupů zboží s výraznými slevami u vybraných partnerů.

Havlíčkobrodská textilka Pleas chce letos zajistit pro své zaměstnance více parkovacích míst. V plánu má také setkání pracovníků a jejich rodinných příslušníků o dni otevřených dveří. „Připomeneme si výročí 145 let textilní výroby na Havlíčkobrodsku. Očekáváme velikou účast,“ řekl za firmu Petr Nobst.

Při vyjednáváních s vedením firem o benefitech ale nemusí vyjít vše. Přesvědčily se o tom odbory v energetickém koncernu E. ON. „Nedohodli jsme se na dnech zdravotního volna, takzvaných sick days,“ zmínil odborový předák Martin Picmaus.

E. ON ale zase nad rámec požadavků odborů nabídl finanční „náplast“ při dočasné pracovní neschopnosti. „Poskytne zaměstnanci příspěvek v prvních třech dnech, za které mu nenáleží náhrada mzdy podle zákoníku práce,“ vysvětlil Picmaus.