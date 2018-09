Zavřené stánky, nedodělané parkoviště. Jihlava pocítila potíže firmy PSJ

11:39 , aktualizováno 11:39

Co bude dál s vrcholovým fotbalem v Jihlavě? Co s nedokončenými stavbami? A jak se vše dotkne hotelu Gustav Mahler v centru města? To jsou otázky, které vyvstaly na Vysočině poté, co stavební firma PSJ na sebe podala návrh na insolvenci.