Letní kina expandují na venkov. Obcím stačí sehnat vybavení a film

Na promítání na obřím plátně jezdily do Jihlavy tisíce lidí Letní kino v Jihlavě. Pochlubit se může největším promítacím plátnem své doby. Jenže promítat se zde původním způsobem už nikdy nebude. Betonový bunkr s promítací kabinou stojí dole uprostřed. Bývalo to jedno z nejromantičtějších letních kin v Česku s jedním z největších promítacích pláten v celé střední Evropě, kam se za vlahých letních večerů sjížděli lidé ze širokého okolí. Jenže pak začal vyhlášený jihlavský areál pro několik tisíc lidí chátrat, v 90. letech byly promítací stroje z amfiteátru v lesoparku Heulos odvezeny a už se do něj nikdy nevrátily. Tím skončila éra letního kina v Jihlavě - vyjma několika pokusů oživit areál projekcemi z pojízdného kinematografu. „Mělo to tam neopakovatelnou atmosféru,“ shodují se například vedoucí magistrátního odboru kultury Tomáš Koukal a mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Jihlavský magistrát má už několik let v záloze jednoduchou studii, která by návrat letních projekcí na toto místo umožnila. „Ale v současné době to není na pořadu dne. Nezabýváme se tím. Investice by byla v řádech milionů korun. Není to jenom o promítací technologii, ale i o elektroinstalacích a odpovídajícím zázemí,“ vysvětluje náměstek primátora Vratislav Výborný. Kdo si bude chtít v krajském městě užít filmů pod širým nebem, musí využít projekcí na Masarykově náměstí. A s nostalgií vzpomínat na zlaté časy areálu v Březinových sadech. Jeho historie se začala psát v roce 1949, kdy zde vznikl přírodní amfiteátr. Součástí bylo i letní kino, kde se v roce 1951 poprvé konal Filmový festival pracujících. Nejdříve se filmy promítaly na plátno o velikosti 10 krát 8 metrů pro dva tisíce diváků. Kapacita hlediště se však postupně zvyšovala až na 5 tisíc sedadel. V roce 1959 navíc byla postavena rozměrná stěna s promítacím plátnem 27,5 krát 11 metrů. Před osmi lety nechala jihlavská radnice areál zrekonstruovat, využíván je hlavně pro pořádání různých festivalů.