Jihlavský festival dokumentů začíná. Sází na poutníka i na prezidenty

Koho bude možné potkat na festivalu dokumentů Diskutovat v Jihlavě budou mimo jiné i Charlotta Kotíková a Ivan M. Havel. Charlotta Kotíková - Česká teoretička výtvarného umění, která od roku 1970 žije v USA. Je pravnučkou T. G. Masaryka. V Jihlavě bude porotkyní soutěže Česká radost. Diskutovat bude v pondělí 29. října v rámci Inspiračního fóra v Horáckém divadle od 14.30 do 16.30 hodin na téma: Co nás čeká ve střední Evropě.

Adam Michnik - Polský novinář, spisovatel a šéfredaktor deníku Gazeta Wyborcza. V 80. letech byl jednou z předních postav Solidarity. V Jihlavě bude hovořit o demokracii, Polsku, společnosti a populismu. Program začíná v pondělí 29. října od 16.30 hodin v Horáckém divadle.

Ivan M. Havel - Vědec působící v Centru pro teoretická studia, kde se zabývá kybernetikou, umělou inteligencí a filozofickými otázkami, které s tím souvisí. Je bratrem bývalého prezidenta Václava Havla. Diskutovat bude v úterý 30. října od 12.00 v Horáckém divadle na téma Umělá inteligence a proměna lidství.

Karel Schwarzenberg - Poslanec a exministr zahraničí bude hovořit v neděli 28. října v Horáckém divadle od 12.00 na téma Krize levice.

Tadatoši Akiba - Japonský matematik a politik. Do roku 2011 byl starostou města Hirošima. Hovořit bude v sobotu 27. října od 16.30 hodin v Horáckém divadle o míru a matematice, čistém ovzduší a čisté duši.

John Tusa - Britský historik, novinář a bývalý ředitel BBC World Service. Narodil se jako Jan Tůša, jeho rodina odešla v roce 1939 do Velké Británie. Hovořit bude v pátek 26. října v Horáckém divadle od 12.00 hodin o budoucnosti žurnalistiky a nezávislosti médií.

Pavel Rychetský - Od roku 2003 je předsedou Ústavního soudu. V roce 2005 obdržel francouzský Řád čestné legie. V Jihlavě bude porotcem soutěžní sekce Svědectví o politice.

Charlie Soukup - Undergroundový písničkář a signatář Charty 77. V posledních letech žije v Austrálii jako poustevník. Zúčastní se premiéry dokumentu, který o něm byl natočen. Snímek Feral bude uveden v neděli od 14.30 hodin v kině DKO.

Krzysztof Zanussi - Polský režisér a scenárista. Jeho filmy byly oceněny na festivalech v Cannes, Benátkách, Berlíně či Tokiu. V Jihlavě bude porotcem. V pondělí 29. října se představí od 17.30 v kině Dukla, sále Reform.