Vysočina odmítá vládní plán odložit budování nového bloku v Dukovanech

„Takový postup by byl v rozporu se Státní energetickou koncepcí České republiky a na ni navazujícím národním akčním plánem. Součástí navrhovaného - pro Vysočinu nepřijatelného - řešení má být prodloužení životnosti stávajících čtyř dukovanských bloků,“ uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

„Takové opatření může být problematické jak z pohledu získání příslušného povolení, tak z pohledu akceptace veřejností. Prodlužovat provoz starší, i když bezpečné technologie, není možné donekonečna,“ dodala.

Premiér Babiš tento týden uvedl, že životnost dukovanské elektrárny by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun.



Předseda vlády i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková také v minulých dnech uvedli, že česká vláda může odložit rozhodnutí o případné stavbě nového tuzemského jaderného zdroje. Možností je podle nich právě prodloužení životnosti Dukovan. Zástupci státu jednají se společností ČEZ.

Česko chce podle Babiše zvyšovat podíl jádra ve výrobě elektřiny, je ale třeba zvažovat všechny alternativy. „Otázka je, jakým způsobem se vyvine Evropa,“ uvedl.

Připomněl také zpoždění ve výstavbě jaderných bloků na Slovensku a ve Finsku.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž sdělil, že firma aktuálně předpokládá, že dukovanská elektrárna zůstane v provozu následujících dvacet let.