Odbory v řadě firem na Vysočině chtějí letos dvojciferný růst platů

„Chceme ale napravit nebo prosadit i jiné záležitosti,“ říká Miloš Král, šéf odborů OS KOVO ve Valeu. Ty mají od vedení podniku nabídku, rozhodovat o ní se bude v pondělí.



Jak se ve firmách letos změnily nebo změní platy Bosch Diesel Jihlava: Počítáno je s celkovým nárůstem výdělků o 3,8 procenta včetně navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění. ICOM transport Jihlava: Firma letos plánuje růst mezd o 5,5 procenta. Jihlavan Jihlava: Zatím je nárůst o 2,5 procenta. Další zvýšení se očekává s novou kolektivní smlouvou od dubna. Moravské kovárny Jihlava: Platy se celkově zvýší o pět procent. Firma také vylepšila odměny za odpracované roky. Za 15 let je například vyplacen bonus ve výši 15 tisíc korun. Služby města Jihlavy: Došlo ke změně poměrů mezi pevnou a pohyblivou složkou mezd. Reálně se zvýší mzdy pro zaměstnance o čtyři procenta. Mírně byly rozšířeny benefity v oblasti kultury. THK a Federal Mogul Dačice: Mzdové tarify půjdou nahoru přibližně o šest procent. Zdroj: vybrané firmy a odbory

Debata přitom není třeba o délce dovolených. Ta je totiž ve Valeu nadstandardní - šest týdnů placeného volna.

A co případná stávka? „Uvidíme, jak dopadnou jednání. Pokud by k ní došlo, tak ve druhé půli března. Byla by to stávka celé firmy a ztráta by byla diametrálně odlišná oproti tomu, co chceme přidat,“ vyjádřil se Král.

Jasno naopak už mají například zaměstnanci jihlavské firmy Swoboda CZ. „Zásluhou odborářů zde vzrostly tarifní mzdy o patnáct procent,“ sdělil zmocněnec OS KOVO pro Vysočinu Roman Bence.



Ve společnosti Mann + Hummel, která v Nové Vsi na Třebíčsku vyrábí filtrační techniku, dochází k navýšení tarifů o minimálně 3 350 korun. Nižší růst platů bude u pracujících v kancelářích, THP zaměstnanci si podle Benceho mají polepšit o šest procent. Také zde se podařilo - stejně jako ve Valeu - udržet benefit šesti týdnů dovolené.

Jednání odborů s managementem stále ještě pokračuje třeba ve firmách Fraenkische, Agrostroj Pelhřimov a Chotěbořské strojírny. Požadavek na navýšení mezd se pohybuje zpravidla mezi 8 až 11 procenty.

Zaměstnanci Automotive Lighting chtějí čtrnácté platy

V Automotive Lighting, společnosti, která v Jihlavě dělá světla do automobilů, se debatuje o zavedení 14. platu. Zda podnik přidá tento benefit, by mělo být jasné do pátku. Pak začnou jednání o kolektivní smlouvě na rok 2019.

„V ní bychom chtěli zakotvit plošné přidání mezd. To ve firmě už tři čtyři roky neproběhlo. Je tu jen individuální růst výdělků, čímž se ‚nůžky‘ mezi jednotlivými zaměstnanci rozevírají. I pod vlivem inflace,“ řekl Petr Fous z odborů v Automotive Lighting.

Vylepšení platových podmínek podle něj pomůže zvýšit atraktivnost zaměstnavatele. Připomněl, že v regionu je velký nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

V Jihlavanu posunuli s ohledem na nástup nového vedení podniku platnost kolektivní smlouvy do konce března s tím, že platy od Nového roku zatím vzrostly o 2,5 procenta.

„Budeme chtít navýšení v penzijním připojištění i v mzdách, u kterých jsme do návrhu dali růst o devět procent. Požadavek bude také na 13. a 14. plat, jak je má řada firem,“ uvedl za odbory v Jihlavanu Milan Olišar.