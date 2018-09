Stavební firma PSJ je v insolvenci, potápí ji i problémy v Rusku

Dokončit záchytné parkoviště u hřbitova může být problém Firma PSJ má momentálně zakázky i přímo v Jihlavě. Staví například záchytné parkoviště u hřbitova a upravuje navazující křižovatku. Jsou to práce za 30 milionů korun. „Smlouvy jsou nastavené tak, že to, co tam už dovezli, například materiál, je od té chvíle naše. Městu hrozí ‚jen‘ to, že nebude pokračovat stavba. Byť i to by byl průšvih,“ poznamenal s ohledem na poskytnutí evropských dotací jihlavský primátor Rudolf Chloupek. Předpokládá, že práce budou - byť už pod insolvenčním správcem - pokračovat. Pokud by tomu tak nebylo, má radnice připravené řešení včetně odstoupení od smlouvy. „To by bylo nepříjemné, protože celá záležitost by se protáhla. Ale máme víceméně odsouhlasené, že můžeme upravit časový režim čerpání dotace, takže by to snad mohlo projít,“ řekl Chloupek. V Jihlavě získala zakázku na výstavbu cyklostezky do průmyslové zóny v Pávově společnost Alpine Bau. Ta donedávna patřila společnosti PSJ, pak ale veškeré podíly prodala koncernu Porr. „Tady to vypadá, že to bude včas dokončeno,“ uvedl náměstek primátora Vratislav Výborný. Společnost PSJ v Jihlavě má i řadu jiných aktivit - například ve fotbale nebo v Teniscentru. Tam je město menšinovým akcionářem. „Předpokládám, že akcie v jednotlivých aktivitách bude řešit konkurzní správce,“ připomněl Výborný.