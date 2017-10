Jihlava prohrála v dražbě pozemku, teď vítěze označuje za spekulanta

Podnikatel Josef Pohanka právě přestavuje nedaleko centra města starou jihlavskou nemocnici na luxusní hotel (podrobnosti čtěte zde). Velkých projektů už má za sebou několik. A dosud to vypadalo, že má se šéfy jihlavské radnice dobré vztahy. Opak je však zřejmě pravdou.



Náměstci primátora Vratislav Výborný (ČSSD) a Jaromír Kalina (KDU-ČSL) zveřejnili ve středu zprávu o spekulantovi, který zablokoval stavbu jedné bezbariérové zastávky u Alzheimercentra na ulici Romana Havelky. I když Pohanku přímo nejmenují, je jasné, že jde o něj.



Magistrát potřeboval pro stavbu zastávky koupit od státu necelých 400 metrů státního pozemku. Několik let dopředu připravovaný krok téměř před cílem zkrachoval podle mluvčího magistrátu Radka Tulise na okolnostech dražby. Podnikatel město jednoduše přeplatil.



Radnice předem odkryla karty, nabídku určili zastupitelé veřejně

„Problém je, že město je nuceno od státu dražit i ty pozemky, které potřebuje ve veřejném zájmu. Radnice předem odkryje karty, když musí veřejně v zastupitelstvu odsouhlasit, jakou maximální částku může v dražbě nabídnout. Situace dalších účastníků dražby je tak podstatně jednodušší. Je to nerovný boj,“ poznamenal náměstek Kalina.

Vyvolávací cena potřebného pozemku byla 216 korun za metr. Město mělo díky rozhodnutí zastupitelstva možnost nabídnout maximálně 500 korun. Pohanka pak přišel se 750 korunami a „vyhrál“.

Poté pozemek městu nabídl za dva tisíce korun za metr čtvereční. „Městu nabídl pozemek za desetinásobek původní ceny,“ uvedl Tulis.

„Ten člověk neudělal nic protizákonného, jenom využil situace. Ač šlo o dlouhodobě připravenou a veřejně prospěšnou stavbu, současné nastavení pravidel spekulacím tohoto typu přímo nahrává. Nabídnuté podmínky současného majitele pozemku jsou nepřijatelné. Radnice od záměru úprav zastávky, přechodu a chodníku odstupuje,“ sdělil Výborný ve zmíněné radniční zprávě.

„Město mi může prodat draze a já jemu ne?“ diví se podnikatel

Ovšem pro MF DNES dodal, že město nakonec zastávku pouze přesune o kousek vedle na pozemek města. Z původní zprávy města přitom vyplývalo, že spekulant stavbu zablokoval.

Podnikatel odmítá, že by spekuloval. Podle něj politici zveřejnili jen půl pravdy. „Nemám nejmenší zájem pozemek prodat. Je součástí areálu, který vlastním. Chtěl jsem tam vybudovat občerstvení pro lidi, co jezdí na cyklostezce,“ uvedl.



Navíc podle něj politici říkají jen to, co se jim hodí. On sám od města kupoval třeba pozemek ve Srázné ulici, kde platil přes 1 800 korun za metr. Nebo už před dvanácti lety dal radnici za jinou parcelu v ulici Romana Havelky 1 350 Kč za metr.

„Takže oni prodávají za tyto ceny. A když mají něco kupovat, tak je to velký problém. Navíc, když jsem to získal do majetku, tak jsem ani nevěděl, že tam něco plánují,“ dodal byznysmen.

Magistrát změní pravidla, dražby budou projednávat radní tajně

A vyzval náměstka Výborného, aby si vzpomněl, jak Pohanka s dnes již nežijícím podnikatelem Vojtěchem Fialou vyšli městu vstříc při stavbě Vodního ráje.

„Pozemky jsme jim tam prodali za 200 korun za metr. A navíc od nás dostali zadarmo další pozemky, kde teď mají parkoviště. Tak ať zanechají hloupých řečí,“ dodal Pohanka.

Výborný však nechtěl na argument s parkovištěm reagovat. „Tam je to stále ještě předmětem soudního sporu, tak se nechci pouštět na tenký led,“ řekl Výborný.

Zkušenost s podnikatelem Pohankou přiměla politiky k tomu, že chtějí pravomoci pro účast v dražbách delegovat pouze radním. Jejich jednání je totiž neveřejné na rozdíl od zastupitelstva.

„Není to všespásné řešení, ale pozice města v dražbách se zlepší. V případě úspěšné účasti v dražbě pak do zastupitelstva půjde až definitivní rozhodnutí o koupi,“ dodal náměstek Výborný.