Poblíž velkého chce Jihlava stavět i malý přestupní dopravní terminál

Magistrát se v minulosti v rámci integrovaného plánu rozvoje území zavázal ministerstvu dopravy a ministerstvu pro místní rozvoj, že na Jihlavsku vybuduje celkem tři dopravní terminály.



„To je podmínka pro získání dotací. Hlavní terminál bude u městského nádraží, druhý Na Dolech a pro třetí zatím hledáme vhodné místo. Vytipováno máme několik lokalit,“ vysvětlil Zdeněk Dvořák, vedoucí investičního oddělení odboru rozvoje města.

Jihlava nabízela možnost vybudovat třetí terminál i obcím v jihlavské sídelní aglomeraci, ty o to ale zájem nejeví. „V Jihlavě přichází v úvahu několik míst, ale narážíme tam na různé majetkové problémy, takže o místě pro třetí dopravní uzel není zatím rozhodnuto,“ dodal Dvořák.

Malý dopravní terminál vznikne v Jiráskově ulici - na konečné trolejbusové linky C. Propojovat má linky MHD a linkových autobusů, navazovat má na vlakovou zastávku Staré Hory i cyklostezku.

Vznikne zázemí pro řidiče, čekárna, toalety a zvýšené nástupiště

„Vznikne jednoduchá malá budova, která bude splňovat požadavky terminálu. Počítáme s tím, že tam bude zázemí pro šoféry, čekárna pro cestující a toalety,“ popsal Vratislav Výborný, náměstek jihlavského primátora pro dopravu.

Doplnil, že zatím ještě není připravena ani projektová dokumentace. Nicméně výstavba samotné budovy by se podle odhadů měla vejít do jednoho milionu korun.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) by měla upravit také betonové nástupiště, které momentálně není v dobrém technickém stavu. Jeho úroveň by se měla zvednout o dvacet centimetrů, takže by cestující měli pohodlnější nástup do vlaku.



„Byli bychom rádi, kdyby to udělali začátkem příštího roku, abychom stavbou terminálu už jen navázali na upravené nástupiště,“ přál si Dvořák.

Řidiči MHD chtějí spíše úpravu zastávek u hlavního nádraží

Někteří řidiči dopravního podniku by však více než terminál Na Dolech uvítali, kdyby se upravilo jejich zázemí na konečné u hlavního vlakového nádraží.

„Na Dolech moc lidí nevystupuje, podle mě je zbytečné tam něco stavět. Raději bych investoval do rekonstrukce zázemí pro řidiče na konečné u hlavního nádraží. Jezdí tam hodně linek, potkává se tam spousta řidičů. Teď tam máme kamrlík, kde je toaleta a stolek. Když se tam jeden řidič zamkne, další už dovnitř nemůže,“ řekl řidič Marek Řezáč, jenž je zároveň šéfem odborů v dopravním podniku.

Podle Zdeňka Dvořáka byla konečná stanice u hlavního nádraží původně jedním z vytipovaných míst pro terminál.

„Problémem je, že tam nezastavují linkové autobusy, takže se v tom místě nepotkávají tři druhy dopravy. V době rozhodování to byla podmínka, dnes se věci trochu změnily, takže tuto variantu můžeme ještě prověřit,“ řekl Dvořák.

Podívejte se, jak by měl vypadat centrální terminál u městského nádraží