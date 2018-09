Při nehodě na Žďársku se auto převrátilo na střechu, jeho řidič zemřel

Kvůli akci byl v přehledném místě u odbočky směrem do polí zvýšený provoz. Policisté přijali oznámení o srážce čtvrt hodiny po poledni. Vše se stalo na silnici mezi Měřínem a Řehořovem u odbočky na vedlejší cestu.

Škoda Octavia a Fiat Ducato jely po silnici ve stejném směru od Velkého Meziříčí směrem na Jihlavu. V osobním vozidle cestovali dva lidé, v dodávce další tři.

„V dodávkovém vozidle nebyl nikdo zraněn. Dechová zkouška u tohoto řidiče byla negativní,“ řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Octavia skončila po nárazu na střeše. Na místo dopravní nehody dorazili kriminalisté z územního odboru ve Žďáru nad Sázavou. „Vyšetřovatel si na místo přizval také soudního znalce z oboru dopravních nehod,“ doplnila mluvčí. Policie dál zjišťuje, jak přesně se nehoda stala.

„Jedno auto narazilo do toho druhého zezadu. Vím, že to dopadlo tragicky. Tady vedle je hudební akce, kde se sešlo pár kamarádů, ale technopárty to není,“ uvedl jeden z místních obyvatel.