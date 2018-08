Z Humpolce je Zákazov, vtipkují řidiči bloudící v rozkopaných ulicích

„Humpolec by se měl přejmenovat na Zákazov. My domácí to s trochou zavařených závitů dáme, ale co ti chudáci cizí řidiči,“ podotkla obyvatelka Humpolce Miroslava Tomanová.



Ve městě u dálnice D1 se už v červenci najednou potkalo pět důležitých oprav komunikací, včetně uzavření zásadní výpadovky na Světlou nad Sázavou či oprav v ulicích Školní, Hálkova, Husova a Jana Zábrany. „Asi se budu muset naučit lítat,“ komentoval problémy další místní.

„Současná dopravní situace je nejspíš akcí na podporu kreativity a pevných nervů řidičů,“ glosoval zase situaci na sociálních sítích muž pod přezdívkou Henyr Bleizn.

Složitosti dopravy centrem Humpolce si bylo ovšem vědomo i vedení města. Proto na svých webových stránkách zveřejnilo zprávu, ve které žádá řidiče o trpělivost.



Když se na objížďce začalo frézovat, bylo to pro radnici překvapení

„Jsme si vědomi toho, že se dopravní situace dostává do kritického momentu. Sešlo se několik souvisejících uzavírek, které mohou zkomplikovat průjezd městem. Je nám líto, ale není lehké koordinovat více souvisejících faktorů, jako jsou sledy technologických procesů, zájmy různých majitelů komunikací, závazné termíny provádění prací a někdy i nepředvídatelné komplikace,“ vysvětloval tajemník městského úřadu Jiří Fiala.

Podle humpoleckého starosty Jiřího Kučery za nepřehlednou situaci mohl i fakt, že na hlavní objízdné komunikaci, jež vedla Okružní ulicí, začala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny frézovat povrch a dělat její opravy.

„O jejich záměru jsme dopředu nevěděli. Byly to dílčí opravy, které se nenahlašují. Nicméně chápu, že to řidiče mohlo rozčilit. Kdyby byla možnost to dopředu komunikovat a vyzvat je k pozdržení prací, bylo by to lepší,“ poznamenal starosta.

Výpadovka na Světlou se otevřela, další uzavírky ale zůstávají

Od uplynulého víkendu se řidičům v Humpolci již malinko ulevilo. Otevřel se totiž zhruba půlkilometrový úsek silnice v Čejovské ulici, která je hlavní výpadovkou na Světlou nad Sázavou. Průjezdné jsou i přilehlé boční ulice.

Jednalo se o navazující II. etapu rekonstrukce této komunikace, při níž loni vznikl nový kruhový objezd. „V průběhu srpna se ještě budou dělat drobné dokončovací práce,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Další dopravní omezení v Humpolci ale nadále zůstávají. Ještě do dnešního dne má být uzavřena výpadovka na Větrný Jeníkov z důvodu opravy železničního přejezdu. Do konce srpna budou zavřeny také ulice Husova, Školní a Hálkova, kde se řeší i křižovatka u školy. Omezení budou platit do konce října v ulici Jana Zábrany, kde se zase dělá kompletní rekonstrukce parku Stromovka.

A opravám se Humpolec nevyhne ani v dalších letech. Město má zájem vybudovat okružní křižovatku v ulicích Pražská, Okružní a Zahradní.

„Je to nejsložitější křižovatka ve městě. Máme studii proveditelnosti a do konce roku bychom chtěli mít stavební povolení a získat peníze na to, aby se křižovatka dala do pořádku v roce 2019,“ přeje si starosta Jiří Kučera.

Kvůli množství omezení zavedl Pelhřimov na léto MHD zdarma

Problémové léto zažívá i nedaleký Pelhřimov, kde se rovněž sešlo hned několik stěžejních oprav.

Tíživá dopravní situaci v Pelhřimově se zkomplikovala především v důsledku výstavby kruhové křižovatky u kina a kvůli výměně parovodního potrubí ve Strachovské ulici.

Aby měli obyvatelé Pelhřimova alespoň nějakou úlevu, zavedl městský úřad po dobu letních prázdnin jízdné městskou hromadnou dopravou zcela zdarma. Opozice kvůli tomu nařkla vedení města z populismu.

Útrapy z cest autem se ale už blíží do finále. „Práce ve Strachovské ulici firma minulý týden dokončila podle plánu. Ani harmonogram na výstavbě nového kruhového objezdu nemá zpoždění. Předpokládáme, že jej firma dokončí 20. srpna,“ uvedl starosta Pelhřimova František Kučera.