Řidiče v Jihlavě zmátly pruhy vyhrazené pro MHD. Zmatkují a bourají

Největší problém je ve spodní části Okružní ulice, kde je bus pruh veden blíže ke středové části vozovky. A od začátku dubna právě zde bouralo už šest trolejbusů s osobními auty. S trochou nadsázky by se dalo říct, že co týden, to jedna nehoda.



Ve všech případech to bylo podle zástupců dopravního podniku poté, co osobní vůz nedal přednost trolejbusu.



„Navíc každý den naši šoféři trolejbusů dalším nehodám zabrání. Řidiči osobáků vůbec nesledují provoz kolem sebe. Nedbají na vodorovná a svislá značení, neví, jak se u bus pruhů chovat. Dělat řidiče MHD je teď hodně psychicky náročné,“ postěžoval si řidič trolejbusu Marek Řezáč, který je zároveň předsedou odborové organizace.

Situaci neulehčuje ani fakt, že za několik posledních týdnů v Jihlavě oproti začátku dubna zhoustl provoz. Zatímco v prvních týdnech uzavírky byla situace poklidná a jízda připomínala spíše mírný víkendový provoz, nyní je situace jiná.

„Lidé si řekli, že to s uzavírkou není tak zlé, a znovu vyjeli do ulic,“ přemítá Řezáč.

Oprava vozů trvá i několik týdnů, dopravní podnik sahá do záloh

Havlíčkova a Okružní ulice tak bývají po ránu a v odpolední špičce ucpané. „Pro trolejbus tak není problém nabrat v těchto úsecích pětiminutové zpoždění,“ dodává Marek Řezáč.

Nehody aut s trolejbusy se prozatím ve všech případech obešly bez zranění. „Jednalo se vesměs o ťukance. Nejvíc řešíme pomačkané plechy. U jednoho vozu bývá škoda v průměru od 50 do 100 tisíc korun. Jen v jednom případě byla škoda o něco větší. Tam dělala 200 tisíc korun,“ říká technický náměstek dopravního podniku Jaroslav Šetek.

Připomíná, že oprava poničených trolejbusů trvá i několik týdnů. „Provozu se to nedotklo. Výpadek řešíme náhradními trolejbusy, které máme k dispozici,“ dodal technický náměstek.

Jedním z řešení je přesunout bus pruh do pravé části vozovky

O problémových místech ví jednak policie, která na Okružní ulici ve zvýšené míře hlídkuje, ale rovněž náměstek pro dopravu jihlavského magistrátu Vratislav Výborný.

„Sám tímto úsekem pravidelně jezdím a velmi často se divím, jak někteří řidiči osobních aut dokážou tuto trasu pojmout. Bez problémů si hodí blinkr a jedou bus pruhem, kde nemají co dělat,“ kroutí hlavou Výborný.

Policie se podle mluvčí Jany Kroutilové zabývá možností přesunout v tomto úseku bus pruh do pravé části vozovky. Tedy tak, jak je tomu na jiných místech ve městě, kde k nehodám s trolejbusy v bus pruzích nedochází.



„Do deseti dnů by se na magistrátu měla sejít skupina, která bude vyhodnocovat účinnost veškerých opatření, ke kterým jsme museli přistoupit vzhledem k rekonstrukci Brněnského mostu v Jihlavě. Nepochybně i o této variantě budeme diskutovat,“ pověděl Výborný.

Všechny bus pruhy, které se v Jihlavě od jara objevily, nejsou vyznačeny nastálo. Po ukončení uzavírky Brněnského mostu zůstanou zachovány jen bíle vyznačené pruhy v dolní části Okružní ulice na straně u sportovní haly a dále před prodejnou Lidl.