Proti nové silnici se vzedmula vlna odporu, kraj plány potichu odložil

Kraj Vysočina novou brodskou propojku potichu vyřadil z prioritně připravovaných akcí (o záměru výstavby silnice čtěte zde). „Stavba není na pořadu dne. Nestihli bychom připravit žádost o evropské dotace. Místo toho jsme se soustředili na jiné projekty, které jsou už více rozpracované,“ přiznal krajský radní Jan Hyliš.



Záměr vyvolal v části města poprask. Proti se okamžitě postavili obyvatelé místní části Perknov (více si můžete přečíst zde).

Nelíbí se jim, že by silnice částečně zasáhla do Lázničkovy stráně. Vadí jim i to, že by vedla kus od jejich domů. I když svá obydlí už s vědomím, že tudy silnice zanesená v územním plánu může vést, stavěli.

Na předprázdninové besedě s obyvateli Perknova Hyliš přislíbil, že kraj nechá zpracovat prověřovací studii. Ta má zjistit, jaká trasa by byla - v širokém koridoru blokovaném územním plánem - pro silnici nejvhodnější (o besedě se více dočtete zde). „Pracovat jsme na ní nezačali,“ přiznal radní nyní.

Dřív nebo později silnice bude, shoduje se město s krajem

O tom, že se výstavba silnice ruší, už odpůrci stavby spekulují od počátku září. „Mám zatím jen ústní informaci, nepotvrzenou. Ale vypadá to pro nás dobře,“ konstatovala o víkendu i předsedkyně perknovského osadního výboru Jana Košutová.

Definitivně vyhráno však nemají. Jak Jan Hyliš upozornil, kraj od záměru neustoupil. Projekt se neruší, jen se dočasně zastavil. „Stále trvá. V územním plánu je pás blokovaný pořád a silnice tam je potřebná. Jednou zde určitě bude,“ řekl krajský radní.

S jeho slovy souhlasí i havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. „Záměr kraje celé vedení města kvitovalo s tím, že se rozšíří síť páteřních komunikací v Brodě. Vyhovuje to i představě radnice o budoucím rozvoji města,“ vyjádřil se.

„Možná to bude trvat pět let, možná dvacet. Jsem přesvědčen, že silnice z Ledečské na Masarykovou ulici jednou bude. Už kvůli vznikajícím sídlištím u Ledečské nebo plánované výstavbě nad psychiatrickou léčebnou,“ dodal.

Jedni si novou spojku nepřejí, pro druhé by byla vysvobozením

Odpůrci výstavby silnice chtějí proti záměru bojovat dál. Už od léta podepisují petici, která by měla záměr kraje zastavit. „K 30. září ji ponesu na město,“ informovala jedna z iniciátorek petice Kateřina Dubnová. Proti výstavbě se podepsalo několik stovek lidí.

Postoj Broďáků však není jednotný. Obyvatelé částí, kudy dnes většina dopravy proudí, by byli rádi za každou novou silnici.

Pro výstavbu spojky Ledečské s Masarykovou jsou hlavně lidé z lokality U Rybníčku a Zahradnického. Právě tudy si lidé ve velkém počtu zkracují cestu z Perknova na severní okraj města.

V Havlíčkově Brodě se odpůrci nové výstavby objevují pravidelně pokaždé, když se nějaký nový záměr objeví. V případě silniční spojky však podle místostarosty Honzárka nemusí mít z ničeho strach.



Není se čeho bát, obchvat je frekventovanější a je domům blíž

„Bude to jen šest metrů široká komunikace s parametry jako Ledečská ulice. Má vést ve vzdálenosti 50 až 80 metrů od nejbližších domů. Třeba na Žižkově jsou domy frekventovanému obchvatu mnohem blíž, stejně tak i nová výstavba na Ledečské. Přes Lázničkovu stráň má vést vysoký most jako třeba v České Bělé, přírodě nijak neublíží,“ vysvětluje místostarosta.

Spojnice Ledečské a Masarykovy ulice, často mylně nazývaná severozápadní obchvat, by měla být zhruba 1,5 kilometru dlouhá. Vést by měla od Perknova podél Rozkošského potoka. Přemostí Lázničkovu stráň a stočí se nad psychiatrickou léčebnu. Ústit by pak měla do světelné křižovatky Masarykovy ulice se severovýchodním obchvatem.

Kraj ji bere jako komunikaci druhé třídy spojující silnice II/150 na Světlou nad Sázavou a II/344 na Chotěboř. Na její vybudování by mohl získat evropské dotace.