Na Vysočině se mění pruhy v kopcích, policie chce dát přednost kamionům

Nějaký čas už si na novinku zvykají například řidiči jedoucí z Jihlavy na Havlíčkův Brod. Od Štoků ke Skřivánku v prudkém kopci je silnice rozšířená, do stoupání vedou dva jízdní pruhy. Do pravého se řadí kamiony, vlevo je mohou pohodlně předjet osobní vozy.



Po dlouhé roky byli řidiči zvyklí, že ze silnice pod kopcem odbočoval pravý, „pomalejší“ pruh a na vršku se pak přiřazoval zpět. Nyní je to celé naopak. Do levého pruhu se pod kopcem odbočuje, slouží k předjíždění a nejpozději na kopci se vozy musí zařadit zpět doprava.

„Když jsem tam jel po té změně prvně, byla to pro mne novinka. Roky bylo značení nějak nastavené, najednou je to opačně. Pokud jedu v osobním autě, není to úplně nejpříjemnější. Ale v nákladním jsem za ni rád,“ konstatuje profesionální řidič Marek, který mezi Brodem a Jihlavou pendluje i několikrát za den.

Změny ve vedení průběžného pruhu iniciovala policie. „Na základě našeho požadavku vypracovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro silnice první třídy a Kraj Vysočina pro silnice druhé třídy projektovou dokumentaci pro nové dopravní značení na všech úsecích, kde je režim dopravy v takzvaném střídání jízdních pruhů v uspořádání 2 +1,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.



Pomalejší náklaďáky už nebudou muset dávat přednost a čekat

V součtu půjde o desítky úseků v celém kraji. Několik prvních stihli správci komunikací nechat přemalovat ještě letos, na zbylé by měla přijít řada příští rok. Půjde jak o úpravu vodorovného značení, tak instalaci svislých značek informujících o uspořádání jízdních pruhů.

Důvodem změn je podle policie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v místech, kde se pak dva druhy spojují zpět do jednoho. Právě tyto body byly v minulosti nejvíc rizikové. A to především za horšího počasí.

„Zejména pro řidiče nákladních vozidel tímto odpadá povinnost dávat přednost v jízdě vozidlům jedoucím v rychlém levém pruhu. Nezřídka se stávalo, že řidič nákladního vozidla musel v pravém jízdním pruhu i zastavit, a zejména v zimních měsících docházelo k zablokování dopravy,“ řekla Čírtková. To nyní odpadne.

Rychlejší a menší vozy se zařadí snáz, souhlasí s úpravou i ŘSD

„Rychleji jedoucí vozidla se snáze zařadí do průběžného jízdního pruhu než pomalejší a větší vozy,“ konstatovala i mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Správce státních komunikací neměl se změnou žádný problém a ve všech případech ji povolil.



S novinkou se zatím setkávají řidiči nejen mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, ale i na několika dalších místech. Změna značení je dokončená například už i na obchvatu Pelhřimova, na silnici 34 mezi Božejovem a Pravíkovem či mezi Pelhřimovem a Humpolcem.

Upravena je dosud zhruba desítka úseků silnic první třídy. Další místa budou přemalována a přeznačena v příštím roce. To se bude týkat třeba dvou stoupání mezi Rozňákem a Radostínem na silnici 38 z Havlíčkova Brodu na Kolín. „Ze silnic prvních tříd zbývá přeznačení už jen na třech úsecích v okrese Havlíčkův Brod,“ zmínila Ledvinová.

„K popisovaným změnám dojde postupně na všech silnicích prvních i druhých tříd v našem kraji, kde je doprava v jednom jízdním směru vedena dvěma jízdními pruhy, z nichž se jeden ukončuje a provoz je poté veden průběžným jízdním pruhem,“ doplnila policejní mluvčí.