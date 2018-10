Kvůli přechodu zasahuje chodník do vozovky, dělící čáru teprve přemalují

Úprava přechodu pro chodce v jihlavské Havlíčkově ulici překvapila řidiče. Z ničeho nic do poloviny jízdního pruhu zasáhl nový a neoznačený obrubník. Je to pro to, aby přechod splnil veškeré normy, vysvětluje magistrát. Uzoučký jízdní pruh ale nezůstane, akce ještě není dokončena.