Majitelé restaurací v prezidentově Novém Veselí se bojí stavby obchvatu

„S přípravou se začalo za mého předchůdce. Já jsem tady osm roků a byl to jeden z cílů, které jsem se pokoušel prosadit,“ říká starosta Zdeněk Křivánek.



Pět kilometrů dlouhý úsek, který obkrouží Nové Veselí z východní strany a na současnou silnici se vrátí až těsně před Žďárem, má stáhnout dopravu z centra městyse. Tím pádem snížit hluk a zároveň zvýšit bezpečnost. V blízkosti hlavního tahu, jenž prochází přímo středem Veselí, totiž stojí základní i mateřská škola.

„Hustota dopravy neustále stoupá, denně nám zde projede šest až sedm tisíc aut,“ vypočítává starosta.

U současné hlavní silnice, na konci městysu ve směru na Žďár, funguje penzion Na Louce. Jeho součástí je také restaurace. Její služby využívají například zaměstnanci několika firem, s nimiž má restaurace nasmlouvané závodní stravování. V týdnu sem na oběd dojíždějí i lidé ze Žďáru, pro něž je cesta do Veselí a zpět rychlejší volbou než se vymotávat v plných ulicích města.



Až se postaví obchvat, nebude to stát za nic, říkají v hostinci

„Také spolupracujeme s místními házenkáři. Přes to všechno jsme ale závislí zejména na lidech, kteří tudy projíždějí. A to zejména o víkendech,“ vypráví provozní penzionu, jenž si nepřál zveřejnit jméno.

Jak však odklon dopravy zasáhne do byznysu zařízení, si netroufá odhadovat. Jeden scénář se nabízí: méně aut bude znamenat méně zákazníků. „Ale třeba se to nakonec ukáže jako přínos. Je tady opravdu hluk, a to i v noci. Klid může přitáhnout nové klienty,“ uvažuje provozní.

Kromě podniku Na Louce funguje v Novém Veselí i další restaurace. Jmenuje se Černý rak a leží necelých 200 metrů stranou od hlavního tahu. Podle výčepní Andrey Wasserbauerové stojí tržby hostince zejména na řemeslnících pracujících v městysi nebo okolí a projíždějících lidech.

„Šéf říkal, že až se postaví obchvat, tak to bude stát za nic. Ale uvidíme, jak to bude vypadat,“ netroufá si Wasserbauerová odhadnout dopady.

Pokud je podnik dobrý, zákazníci si jej najdou, oponuje starosta

Starosta Křivánek si však myslí, že pokud je podnik dobrý, zákazníci si jej najdou a bude fungovat dál. Jako příklad dává restauraci v nedalekém Bohdalově, která je vyhlášená a funguje dál i poté, co obec obkroužil obchvat.



„Naopak my tady máme přímo na náměstí hospodu, která je už šest let zavřená. A nepomohlo jí ani, že je před ní velké parkoviště. Je to prostě o lidech a službách, které nabízejí,“ připomíná Křivánek osud Hospody U prezidenta.

Podle jeho slov městys před sedmi lety sepsal neoficiální petici za výstavbu obchvatu. Podepsat ji přišlo 70 procent lidí. „A těm, co byli proti, většinou vadilo, že se asfaltem zabere další kus půdy,“ dodává.

Na stavbu obchvatu je už vydáno stavební povolení. Na podzim chce Kraj Vysočina, který je investorem, požádat o dotaci na stavbu. Ta by měla vyjít na více než 200 milionů korun.