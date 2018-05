Řidič vylétl z auta, život mu zachránil policista. Je gentlemanem silnic

Ocenění za svůj čin převzal Gottwald z rukou zástupce České pojišťovny Ivany Buriánkové a náměstka ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování Pavla Peňáze. Je to již 144. titul Gentleman silnic.

Loni 11. října byla krátce po šesté hodině ráno ještě tma, když Pavel Gottwald mířil svým vozem do Pelhřimova. Pracuje tam jako policista na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Mezi Libkovou Lhotou a Pelhřimovem ho předjelo červené auto. „Nejeli jsme rychle, bylo to do 90 kilometrů v hodině. Ale jak jsme sjížděli z kopce, řidič přede mnou najel na okraj silnice. Tam ho to rozhodilo, dostal smyk a začal se po silnici točit a zadní stranou vozidla narazil do stromu,“ vzpomíná na průběh nehody policista.

Něco vyletělo z okénka. Nebylo to zavazadlo, byl to řidič

Pavel Gottwald následně zahlédl, jak při rotaci vozu něco vyletělo z okna zadních dveří. Když dojel k nehodě, motor havarovaného auta stále běžel, ale uvnitř vozu nikdo nebyl. Jenom dvě zlomené sedačky.

„Myslel jsem si, že řidič byl asi opilý a utekl, že z vozu vypadlo jen nějaké zavazadlo,“ domníval se.

Ale nedalo mu to, a šel se podívat po okolí. Devatenáctiletého, těžce zraněného řidiče našel ležet bezvládně v křoví, asi 30 metrů od auta. Tehdy mu došlo, že to, co zahlédl vyletět z auta, nebylo zavazadlo.

Zraněný muž nedýchal. Pavel Gottwald mu zkusil sáhnout do úst a zjistil, že má zapadlý jazyk. „Dýchat začal, až když jsem mu vytáhl jazyk,“ popisuje s tím, že jinak by řidič pravděpodobně zemřel.

Potom ho převalil na bok a sledoval ho až do té doby, než přijela záchranka a kolegové od policie.

Devatenáctiletý mladík se po nehodě, při níž si zlomil také několik obratlů, již zotavil a několikrát se se svým zachráncem viděl. Pavlu Gottwaldovi přišla osobně za záchranu syna poděkovat i chlapcova maminka. Na předání titulu Gentleman silnic se kvůli pracovním povinnostem nemohli dostavit, přesto na dálku zachráněný řidič vzkázal: „Děkuji Pavlu Gottwaldovi za záchranu. Jsem tu jen díky jeho rychlé pomoci.“

Ostatní šoféři jen pokřikovali, co překáží na cestě. Nezastavili

Pavla Gottwalda velmi zklamali ostatní řidiči, kteří kolem nehody projížděli. „Pokřikovali na mě z okénka, proč tam stojím, proč jim překážím v jízdě do práce. Nikdo nezastavil,“ kroutí hlavou nad jejich chováním.

I když Pavel Gottwald, který dříve pracoval u dopravní policie, zažil množství nehod, tahle byla jiná. Jeho syn je totiž jen o rok starší než mladík ve voze, kterému zachránil život.

„Když si tu situaci vybavím, mám strach o své děti. Nejhorší na tom bylo, že nikdo jiný u nehody nezastavil. Přitom musíte pomoct, protože nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat vy nebo vaše děti. Za sebe mohu říct, že budu pomáhat, dokud budu moci,“ říká oceněný Gentleman silnic, který kromě své běžné práce na odboru zbraní působí i jako krizový intervent, kdy se snaží pomáhat lidem po tragické události.

Jak připomněl zástupce ředitele krajského ředitelství policie pro Kraj Vysočina Pavel Peňáz, skutek jeho podřízeného je cenný o to víc, že sám Pavel Gottwald utrpěl před několika lety při výkonu služby velmi závažná, život ohrožující zranění poté, co do něj úmyslně najel řidič pod vlivem alkoholu, bez řidičského oprávnění a s autem bez registrační značky.