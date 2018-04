Řidiči se s uzavřeným Brněnským mostem v Jihlavě sžili, stačil jim týden

„Aktuálně Jihlava neřeší nějaký zásadní dopravní kolaps,“ těší mluvčího magistrátu Radka Tulise. „Kromě několika menších zádrhelů na Okružní ulici, kde byly minulý týden nějaké drobnější nehody, je zatím průběh dopravy až překvapivě bezproblémový,“ dodává.



S tím souhlasí i policie. „Žádné velké zácpy jsme nezaznamenali,“ těší zástupce ředitele Městské policie Jihlava Stanislava Mašteru.

„Jsme překvapeni tím, že doprava byla sice hustší, ale klidná. Ve špičkách jela souvislá kolona,“ připojuje se mluvčí krajského oddělení Policie České republiky Dana Čírtková. „Řidiči se po Okružní naučili jezdit i respektovat pásy, které jsou vyhrazené pro MHD,“ dodala.

Policie už předem vytipovala šest míst, která považovala za krizová.

„Největší je na křižovatce u obchodního centra Tesco, další na křižovatce ulic Okružní a Havlíčkova, kde je kruhový objezd,“ prozrazuje Čírtková. Policie monitorovala i úsek před a za Brněnským mostem nebo u Nových Domků.

Opatření, která policie v souvislosti s objížďkami přijímala, po týdnu zmírňuje. „Už jsme na krizových místech pouze ve špičkách, policie má v oblasti dopravy i jiné úkoly,“ upřesnila Čírtková.



Uzavření Brněnského mostu dopravu v Jihlavě příliš nekomplikuje:

VIDEO: Uzavření Brněnského mostu provoz v Jihlavě nekomplikuje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze starého mostu řidiče vyhání strážníci, sankce jsou minimální

Někteří řidiči se snaží si jízdu městem zkrátit. A to třeba i jízdou v protisměru po starém brněnském mostě. „Samozřejmě, takový průjezd občas zaznamenáme. Ale že by to teď bylo nějaké zvýšené? To ani ne,“ tvrdí Maštera. „Právě tam se totiž dělaly kontroly. Pokud to tedy někoho napadlo a viděl na místě strážníka, ani to nezkoušel.“

Policie zatím přestupky řešila především domluvou. „Používáme nejnižší možné sankce. Smyslem není řidiče šikanovat, ale vysvětlit jim a naučit je, jak situaci zvládnout. Abychom to do podzimu v Jihlavě vydrželi,“ připomíná Čírtková, že Brněnský most bude uzavřen až do konce října.



Podle Stanislava Maštery je možné, že se v nejbližších dnech dopravní režim ještě místy kosmeticky upraví. „Probíhají jednání o tom, kde bychom případně měli doplnit nějaké značky, nebo kde je naopak zrušit. Je to reakce na první týden uzavírky mostu,“ vysvětlil.

Dopravu v Jihlavě v posledním týdnu ani jednou neparalyzovala zavřená dálnice. Pokud by v opravovaném úseku mezi Jihlavou a Velkým Beranovem zastavila dopravu třeba nehoda, nahrnuly by se tisíce aut do města.

„Otazníček, co se pak může stát, tam skutečné stále je. Protože Jihlava má dopravní problém i bez zacpané D1. Zároveň nevíme, co může přinést zvýšený provoz související s obdobím dovolených,“ přemítá Tulis.