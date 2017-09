Oprava mostu děsí Jihlavu. Lidé poznají kouzlo chůze, zní z magistrátu

14:11 , aktualizováno 14:11

Jihlava se připravuje na jedno z největších dopravních omezení posledních let. Už v březnu by se měl kvůli rekonstrukci uzavřít klíčový Brněnský most v centru města. Už nyní, půl roku před plánovanou rekonstrukcí, radnice hovoří o dopravním kolapsu. Objízdná trasa povede Okružní ulicí.