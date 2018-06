Rozkopaným Pelhřimovem budou o prázdninách jezdit autobusy MHD zdarma

„Abychom ulevili dopravě, bude od 1. července až do konce prázdnin jízdné v MHD pro všechny bez rozdílu věku zdarma,“ informoval starosta František Kučera (ČSSD).



Hlavním důvodem dopravních komplikací je výstavba kruhové křižovatky u kina a výměna parovodního potrubí ve Strachovské ulici. Dopravní omezení přitom neměla být takového rozsahu.

„Firma nám slibovala, že Strachovská ulice bude částečně průjezdná. Když přistoupila k vlastní realizaci, tak nám oznámila, že potřebují zabrat celou silnici. Tím se situace ještě víc zkomplikovala. Po městě je množství uzavírek, jednosměrek a objízdných tras. Lidem to ztěžuje dopravu, nemohou zaparkovat. Proto jsme chtěli, aby měli alespoň nějakou kompenzaci,“ vysvětluje starosta.

Je to populistický krok před volbami, zlobí se opozice

Podle opozičního zastupitele Pavla Hájka z uskupení Změna pro Pelhřimov se však jedná o populistický krok vedení radnice před komunálními volbami.

„Pokud tuto věc chtěli udělat, tak ve stejný den, jak začala masivní dopravní opatření ve městě. A ne až se zpožděním. Navíc MHD zdarma bude dva měsíce o prázdninách, kdy polovina města odjede na dovolené. Je to jenom další ukázka naprosto nekompetentního vedení radnice,“ říká Hájek.



Původně chtělo vedení radnice bezplatné jízdné zavést už od 1. června. To se ale nepodařilo. „Bylo nutné změnit předchozí nařízení města a dodržet zákonnou 15denní lhůtu, po které teprve tato změna nabude účinnosti,“ zdůvodnila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Opoziční zastupitel Hájek však připomněl, že město o plánovaných opravách v Pelhřimově ví déle než rok a půl, a tak se na to mohlo lépe připravit.

„Nekoncepčně pouzavírali půlku města, a když zjistili, že to je problém, tak lidem dají MHD zdarma. Je to nekoncepční slepý výkřik do tmy,“ dodává.

Lidé aspoň zjistí, že MHD ve městě je, pochvalují si mnozí

Lidé v Pelhřimově bezplatné jízdné vesměs vítají. „Já myslím, že tímto pokusem spousta lidí zjistí, že MHD v Pelhřimově vůbec je a že se dá využít. Kolony a přecpané ulice jsou lepší iritátor než drahý benzin,“ uvedl například David Švec, jeden z diskutujících na sociálních sítích.

Městskou hromadnou dopravu pro Pelhřimov na čtyřech linkách zajišťuje společnost ICOM transport. „Cestující budou od 1. července dostávat jízdenky s nulovou hodnotou,“ uvedl za dopravce Petr Král. Ušlý dvouměsíční zisk bude město firmě dotovat.

Tržby z prodeje jízdenek se podle vedení radnice pohybují v desítkách tisíc korun za kvartál. „Odhady, kolik to bude stát, máme, ale konkrétní částku nebudu v tuto chvíli zveřejňovat. Jedná se měsíčně o desítky tisíc korun,“ poznamenal starosta František Kučera.

Je možné, že MHD zdarma zůstane. Uvidí se po volbách

Vedení města už dříve naznačilo, že pokud se bezplatná MHD osvědčí a zvýší se počet cestujících, je možné, že cestující už v Pelhřimově platit nebudou.

Jak ale starosta František Kučera dodal, dříve než po komunálních volbách takovéto rozhodnutí nepadne. „Rozhodnutí necháme na vedení radnice, které vzejde z voleb. A to hlavně z toho důvodu, aby nám lidé neříkali, že to je populistický krok,“ pravil.

Jak však vzápětí přiznává, byl by to krok, který by ulehčil dopravě ve městě. „V průmyslové zóně jsou tisícovky zaměstnanců. Většina z nich jezdí auty. Ráno ve špičce je dopravní situace obtížná. Kdyby se alespoň část z nich přesunula do autobusů, dopravě by to ulehčilo,“ domnívá se.